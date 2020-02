Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Neue Tonhalle: Wieder eine Wortsgaudi mit Willy Austor

Der bayrische Kabarettist und Wortakrobat Willy Astor tritt am Montag, 30. März, mit seinem neuen Programm „Jäger des verlorenen Satzes – Das Programm fur Wortgeschrittene“ in der Neuen Tonhalle in Villingen auf.