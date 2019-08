Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Neue Stellen und ein Wechsel ganz oben: Veränderungen im Kollegium der Karl-Brachat-Realschule

Mit dem letzten Schultag endete an der Karl-Brachat-Realschule in VS-Villingen der Dienst einiger Lehrerinnen und Lehrer. Vier von ihnen sind in Pension gegangen. Sie wurden vom Schulleiter Manfred Schmider verabschiedet, der ihre Leistungen würdigte.