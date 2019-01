VS-Schwenningen Videorundgang durch die neue Neckarhalle vor dem Zunftball Das könnte Sie auch interessieren

Die neue Schwenninger Neckarhalle ist am Rande des Neckarparks nicht zu übersehen, um das Gebäude stehen aber noch Baumaschinen. Damit müssen noch die beiden Parkplätze fertiggestellt werden. Der obere in Richtung Möglingshöhe kann zum Teil genutzt werden, der untere noch gar nicht. Bis zur Eröffnungswoche zwischen dem 24. bis 31. März sind sie fertig, kündigt Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier vor der Presse an. Dann ist die Neckarhalle bereits ein Vierteljahr in Betrieb, bevor sie offiziell vorgestellt wird. "Ich hätte mir es etwas anders vorgestellt", räumt Dobmeier ein, aber nun sieht er auch das Positive des vergleichsweise späten Termins: "Wir haben bis dahin eben viele Generalproben." Die ersten seien sehr positiv verlaufen, freut er sich. Nun steht eine weitere Herausforderung bevor: die Zunftbälle.

Für wen ist die Halle?

Die Halle ist in erster Linie ein adäquater Ersatz für das Beethovenhaus, erklärte Dobmeier, also ein Haus für die Schwenninger Vereine – zum Beispiel für den Liederkranz, der einst den Bau des Beethovenhauses intiiert hatte, für die Stadtmusik oder die Narrenzunft mit ihren Bällen. Dann soll sie als Audimax für die inzwischen drei Hochschulen in Schwenningen dienen, sie biete sich auch für Veranstaltungen der studentischen Kultur an. Darüber hinaus sieht sie der Kulturamtsleiter als Ort für die interkulturelle Begegnung. 44 Prozent der Bevölkerung hätten ausländische Wurzeln, dementsprechend viele Kulturvereine gebe es hier. Ausdrücklich sei die Neckarhalle keine Konkurrenz für das Theater am Ring und den Franziskaner in Villingen. Sie entspreche eher der Neuen Tonhalle in Villingen, dort wird aber zusätzlich das Tagungs- und Kongressgeschäft abgedeckt. Das wird aber in Schwenningen nicht möglich sein, da es keine eigenen Seminarräume gebe.

Wo wird geparkt?

Direkt an der Neckarhalle stehen ab März 144 Parkplätze zur Verfügung. Schon das sei bereits ein guter Wert, betonte Amtsleiter Dieter Kleinhans vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau (GHO). Die Halle habe 700 Sitzplätze und ist derzeit für rund 1200 Stehplätze ausgelegt. Für die etwas größere Neue Tonhalle mit 900 Sitzplätzen seien in der Tiefgarage nur 100 Parkplätze ausgewiesen. Zudem gebe es in einer Entfernung von sechs Gehminuten in der Burgstraße noch einmal 142 Parkplätze. An zehn Veranstaltungen im Jahr dürfe die Neckarhalle zudem die Hochschul-Parkplätze in der Nähe des Bahnhofs nutzen. Allerdings werden die Stellplätze direkt an der Halle gebührenpflichtig sein, dort werden zwei Kassenautomaten aufgestellt, später möglicherweise zusätzlich eine Schranke. Die Gebühren werden an den Kulturtarif angelehnt sein, schlägt Dobmeier vor.

Muss ein Caterer beauftragt werden? Grundsätzlich ja, aber die Möglichkeiten sind weitaus größer als in der Tonhalle: So werde gehobene deutsche Küche, einfache Bewirtung, türkisch-orientalische Küche angeboten. Nur die Hochschulen können auf die Mensa zurückgreifen. Am Wochenende ist bei beiden Bällen erstmals Birgit Vosseler im Einsatz – den Villingern auch aus der Bildergasse bekannt, kündigt der Kulturamtsleiter an. Die Verträge für die anderen Caterer seien noch nicht unterschrieben. Selbst eine Eigenbewirtung sei in "sehr begrenztem Rahmen" möglich.

Wie läuft die Vermarktung?

Aus Sicht von Dobmeier sehr gut: 60 Veranstaltungen seien in diesem, 100 im nächsten Jahr geplant. Dabei wollte der Gemeinderat keinen austauschbaren Systembau an der dieser prominenten Stelle. Es sei eine technisch anspruchsvolle Halle mit einer "sehr guten Akustik", sowohl mit als auch ohne Verstärker. Die Halle biete eine technische Grundausstattung, das war der ausdrückliche Wunsch des Gemeinderats, um den Vereinen entgegenzukommen. Finanziell gelang nahezu eine Punktlandung, die Halle sollte ursprünglich 10,8 Millionen Euro kosten. Jetzt wurden 11,6 Millionen daraus, die Mehrkosten resultieren aber aus den Sonderwünschen nach einer besseren Bühnentechnik und zusätzlichen Parkplätzen.

Wie sieht die Halle aus?

Es sei so gebaut worden, dass sie auch "in 100 Jahren" noch nutzbar sein sollte, betonen Dobmeier und Kleinhans. Eine Klinkerwand schließt das Gebäude zur Neckarstraße ab, Glasfassaden öffnen es in zwei Richtungen hin zum Neckarpark. Im Sommer können auch zwei Außenanlagen, eine Terrasse und die Fläche im Eingangsbereich genutzt werden. Die Halle ist komplett barrierfrei zugänglich, was bei der Neuen Tonhalle nicht der Fall ist.