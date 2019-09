von Eva Maria Vaassen

In dem am 4. September begonnenen Prozess um den Vorwurf von vier Vergewaltigungen, die ein 44-Jähriger aus dem Raum Villingen begangen haben soll, muss die Beweisaufnahme um einige Zeugenbefragungen ergänzt werden. Das Landgericht Konstanz gab einem Beweisantrag des Verteidigers des Angeklagten statt und setzte einen dritten Verhandlungstag fest, der in zwei Wochen stattfinden soll.

40-Jährige berichtet von erheblicher Gewalt und Todesdrohungen

Wie berichtet beschuldigt die Noch-Ehefrau den 44-Jährigen, sie im Februar und März vier Mal vergewaltigt zu haben. Zu dieser Zeit war er auf Verlangen der Frau bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Trotzdem, so erklärte die 40-Jährige zunächst bei der Polizei, sei er immer wieder ungebeten und unangekündigt in der Wohnung aufgetaucht. Seinen Schlüssel habe er nicht abgeben wollen. Dabei habe er sie vier Mal gegen ihren Willen zum Beischlaf gezwungen, zum Teil mit erheblicher Gewalt und mit Todesdrohungen.

Ehemann räumte bereits eine Tat ein

Ihr Mann räumte eine Vergewaltigung ein und beteuerte, er sei sehr betrunken gewesen, und alles tue ihm sehr leid. Er habe seiner Frau nie wehtun wollen. Alle anderen Vorwürfe wies er weit von sich.

Angeklagter sitzt schon fünf Monate in Untersuchungshaft

Weil eine Freundin die Frau an jenem Tag um Hilfe rufen gehört hatte, hatte sie die Polizei gerufen. Diese Zeugin wird ebenfalls erst in zwei Wochen befragt werden können. Der Angeklagte wurde damals sofort festgenommen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Erneute Befragung der Ehefrau nötig

Seine Frau wurde am ersten Verhandlungstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Zeugin befragt. Sie wird nun auf Antrag des Verteidigers des 44-jährigen noch einmal vor Gericht erscheinen müssen.

Angeblich sollen nicht alle Vorwürfe wahr sein

Er begründete dies damit, dass er erst nach der Vernehmung der Frau etwas Wichtiges erfahren habe. So soll die 40-Jährige ihrer früheren Anwältin gegenüber zugegeben haben, dass nicht alle ihre Vorwürfe gegen ihren Mann wahr seien.

Freiwilliger Sex als Trost nach Trennung?

Auch eine Tante des Angeklagten soll noch befragt werden. Ihr soll die 40-Jährige erzählt haben, dass sie ihrem Mann nach dessen Auszug aus der Wohnung weiterhin freiwillig Sex angeboten habe, damit er die Trennung besser verkrafte.

Gerichtsmedizinerin soll Schuldfähigkeit beurteilen

Weitere Zeugen sollen Aufschluss über die angebliche Alkoholisierung des 44-Jährigen zum Zeitpunkt der von ihm eingeräumten Vergewaltigung geben. Abschließend wird eine Gerichtsmedizinerin über die Schuldfähigkeit des 44-Jährigen befinden.