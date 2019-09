Villingen-Schwenningen 22. September 2019, 07:44 Uhr

Neue Details zum tödlichen Unfall bei Villingen-Herzogenweiler

Drei junge Männer verunglücken in altem, PS-starken Audi in der Nacht zu Sonntag. Erst Anfang Juli waren bei Villingen drei Tote zu beklagen, als ein Raser in den Gegenverkehr geschleudert war.