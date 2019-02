von SK

Am Villinger Wohngebiet Rundling finden voraussichtlich von Donnerstag, 7. Februar, bis Dienstag, 12. Februar, Auslichtungsarbeiten an den stark bewachsenen Flächen statt. Diese Maßnahme dient in erster Linie der Sicherheit der Fußgänger im Bereich des Altstadtsteigs, die die angrenzenden Feldwege häufig als Spazierweg benutzen. Die derzeit buschartige, circa 1,7 Hektar große Gehölzfläche wird großzügig durchforstet und von der üppigen Strauchvegetation befreit. Anschließend wird das Gelände für eine zukünftige Schafbeweidung aufbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Diese soll die bestehende, südlich angrenzende Weidefläche ergänzen. Um den Lebensraum für verschiedene Tierarten zu optimieren, wird der Bestand mit vereinzelten Kiefern, Kirschen und Baumarten wiederhergestellt. Zugleich soll der östliche Siedlungsrand des Kopsbühls dadurch attraktiver gestaltet werden. Die Straße Kopsbühl muss in einem Teilabschnitt mehrmals kurzzeitig gesperrt werden. Der östlich angrenzende Feldweg sowie der nördlich angrenzende Fußweg werden vollständig gesperrt. Der südlich angrenzende Parkplatz wird ab dem 7. Februar für maximal zwei Tage zur Hälfte gesperrt und in diesem Zeitraum daher nicht benutzbar sein. Die Stadtverwaltung bemüht sich, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten und bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis. Rückfragen sind unter 07720/82-2741 oder 07720/82-2740 möglich.