von sk

In einer Stellungnahme schreibt der Vorsitzende Hermann Krafft: „Der BUND lehnt das aktuell geplante Wohnbauvorhaben im Villinger Kurgebiet in der vorliegenden Form aus folgenden Gründen ab: 1. Eine Bürgeranhörung oder eine Informationsveranstaltung hat bisher nicht stattgefunden und kann daher nicht in eine sachgerechte Entscheidungsfindung der politisch Verantwortlichen einfließen. 2. Was verloren geht an Flora und Fauna, ist nicht hinreichend untersucht.

Wenig Rücksicht

3. Die Bauplanung nimmt wenig Rücksicht auf vorhandene Strukturen und Biotopelemente: Hecken, Altbaumbestand, Streuobstwiese. Alles wird plattgemacht („tabula rasa“): für den Planer ein Traum, für die Natur ein Alptraum. 4. Die architektonische Ausgestaltung ist Allerwelts-Standard und lässt nicht erkennen, dass man sich auf die besondere Lage und Umgebung eingestellt hat.

BUND schlägt Alternativen vor

Für das weitere, ergebnisoffene Verfahren sollten nach Ansicht des BUND folgende Punkte und Vorschläge geprüft werden: Flächensparende, auch Sozialwohnungen und Mehr-Generations-Wohnen ermöglichende Reihenhausbauweise auf zwei Stockwerken; Plus-Energie-Bauweise mit Photovoltaik/Solarthermie /Geothermie, Gründächer, autofreies Wohnumfeld, Kinderspielplatz und Quartiersgarage, Gestaltung einer an der Oberförster Ganter-Straße gelegenen „Mitte“ (Ausweitung) mit Bushaltestelle.

Den Bedarf analysieren

Der BUND weist darauf hin: Seniorenfreundliche Wohnungen könnten große, wenig bewohnte Einfamilienhäuser (auch in der Nähe) frei machen für junge und kinderreiche Familien. Schließlich: Einige Neubaugebiete sind in VS bereits in Planung und Umsetzung; weiterer Bedarf ist auf diesem Hintergrund zu analysieren, bevor weitere Flächen in Angriff genommen werden. Übrigens: Der BUND vertritt keine Einzelinteressen, sondern ist tätig im Interesse des Gemeinwohls, das Natur, Umwelt und nachhaltiger Lebensqualität Vorrang gibt vor kurzfristigen Interessen“, so das Schreiben im Wortlaut.