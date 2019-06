von Rüdiger Fein

Der Intersport-Stähle-Neckarman 2019, der am Samstag, 29. Juni, stattfindet, gehört zu den beliebten und stark frequentierten Sportveranstaltungen der Doppelstadt.

TG Schwenningen organisiert

„Wir wollen in diesem Jahr die 1200-Teilnehmer-Grenze knacken“, hoffen Herbert Mey und Christian Fritz vom Vorstand der Turngemeinde Schwenningen, die bereits zum achten Mal für die Organisation verantwortlich zeichnet.

Für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr wird es wieder viele Sieger geben, denn jeder, der teilnimmt und erfolgreich das Ziel passiert, hat eigentlich schon gewonnen. Zusätzlich profitieren die Kinder und Jugendlichen der Turngemeinde Schwenningen und eine soziale Einrichtung, weil von jedem Teilnehmer ein Euro in einen Spendentopf fließt, dessen Inhalt dann halbiert wird.

Lob von OB Roth

In jedem Jahr stecken viele Frauen und Männer eine große Portion Liebe und Leidenschaft in das Sportereignis, lobte Oberbürgermeister Jürgen Roth das Engagement. Was die Turngemeinde 1859 Schwenningen alles auf die Beine stelle, bedürfe großer Anerkennung.

120 Helfer sind dabei

Den Neckarman möglich machen nicht weniger als etwa 120 Helfer, von denen 35 für die Streckensicherung und Absperrung im Einsatz sind. An vier Getränkestationen können sich die Läufer unterwegs erfrischen und nach der Siegerehrung, die gegen 16 Uhr stattfindet, geht das sportliche Event in ein kleines Sommerfest am Sportgelände der TG Schwenningen über.

