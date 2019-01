Gelungen ist sie – die neue Neckarhalle. Sie fügt sich harmonisch in den Neckarpark ein, zwischen Jäckle-Villa und dem Neckarturm, zwischen Historie und Moderne. Der Architekt hatte ein Auge für die Gegebenheiten, mit einem begrenzten Budget holte er das Beste heraus. Möglicherweise ist das Foyer etwas zu klein, aber die Frage ist doch, ob dies bei einem Großteil der für Vereins- und Kulturveranstaltungen konzipierten Halle überhaupt eine Rolle spielt. Eher nicht.

Merkwürdig ist höchstens, dass die offizielle Eröffnung erst im Frühjahr ist, wenn doch ganz viele dieses Gebäude schon kennen. Vielleicht hätte man die Halle, bis auf den Zunftball der Narren, denn die sind ja bekanntlich ein ganz besonderes Völkchen, für alle anderen Veranstaltungen einfach sperren lassen sollen. Dann wäre der Überraschungseffekt erhalten geblieben, der jetzt zu einem Gutteil dahin ist. Möglicherweise ist es bis in einem Vierteljahr vielen gar nicht mehr so bewusst, dass die Stadt um ein Schmuckstück reicher ist. Das wäre schade.

Und was meinen Sie?

Haben auch Sie ähnliche oder ganz andere Erfahrungen mit diesem Thema gemacht? Gibt es noch weitere wichtige und bisher nicht berücksichtigte Gesichtspunkte? Sind Sie von diesem Thema persönlich betroffen?

Dann schreiben Sie uns!

Wir sammeln und veröffentlichen weitere Meinungen.

Am schnellsten per E-Mail an

http://villingen.redaktion@suedkurier.de

Post:

SÜDKURIER Medienhaus

Lokalredaktion

Bickenstraße 19

78050 VS-Villingen

Fax: (0 77 21) 80 04 73 90