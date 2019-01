Die ersten Bewährungsproben hat die neue Neckarhalle in Villingen schon mit Bravour bestanden. Sowohl bei der Verabschiedung von Oberbürgermeister Rupert Kubon als auch beim Häsabstauben der Narrenzunft Schwenningen begeisterte das 11,7 Millionen Euro teure Projekt die Besucher.

Vor allem die Narren schwärmten in den höchsten Tönen von der neuen Halle. Durch die hohen Seitenfenster sei alles schön hell und die Halle biete zudem mehr Platz als das Beethoven-Haus. Wohlwollend wurde auch vermerkt, dass Technik und Mikrofone einwandfrei funktionieren. Und schließlich merke man es auch schon am Geruch der Toiletten, dass man nicht mehr im Beethoven-Haus sei, scherzte Zunftmeister Lutz Melzer.

Offizieller Spatenstich für das Bauwerk war am 27. Oktober 2016. Ein Jahr später wurde das Richtfest verspätet gefeiert, weil es unter anderem Probleme mit der Kälte gab.

Im 700 Quadratmeter großen Saal können bei Reihenbestuhlung maximal 700 Besucher untergebracht werden, bei Stehveranstaltungen sind 1300 Besucher zugelassen. Neben dem Saal stehen im Erdgeschoss das Foyer mit rund 200 Quadratmetern, die Bühne (140 Quadratmeter), ein Mehrzweckraum mit rund 100 Quadratmetern sowie Küche, Sanitärräume und Lagerflächen zur Verfügung. Im Obergeschoss des insgesamt 1500 Quadratmeter umfassenden Gebäudes sind die Künstlerumkleide und Technikräume untergebracht.

Die Neckarhalle bietet Platz für die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Sowohl Konzerte, Fastnachts- und Abschlussbälle und Shows als auch Tagungen, Tanzveranstaltungen, Betriebsfeiern, Versammlungen, Ausstellungen und Sportevents können hier laut Aussage von Oxanna Brunner von der Stadtverwaltung über die Bühne gehen.

Auch Hochzeiten und auch Sitzungen des Gemeinderates sollen dort stattfinden. Der Wirtschaftsempfang der Stadt wird dort stattfinden, als auch verschiedene Absolventenfeiern der Hochschulen. Verschiedene Vereine planen darüber hinaus bereits jetzt eigene Veranstaltungen in der Halle. (fue)

Eröffnungswoche

Mit einer ganzen Eröffnungswoche feiert die Stadt Villingen-Schwenningen die neue Neckarhalle. Start ist am Sonntag, 24. März, mit einem Tag der offenen Tür ab 11 Uhr. Am Mittwoch, 27. März, bietet das Café del Mundo Gitarrenmusik und Flamenco-Tanz ab 20 Uhr. Comedy United heißt es am Donnerstag, 28. März, ebenfalls ab 20 Uhr. Mit dabei sind dann in der Neckarhalle Sascha Korf, Nektarios Vlachopoulos, Roberto Capitoni, Liza Kos und Fatih Çevikkollu. Top Act und gleichzeitig Abschluss der Eröffnunsgwoche ist der Aufritt des Elektropop-Duos Glasperlenspiel am Freitag, 29. März, ab 20 Uhr. Das Duo und seine Liveband spielen die größten Hits, darunter „Geiles Leben“’, und Songs des aktuellen Albums ‚Licht und Schatten’.

Weitere bereits feststehende Veranstaltungen: 4. April: Dr. Eike Wenzel „Die 15 Megatrends oder die Welt von morgen“. Vortrag im Rahmen der Volkshochschule. 6. April: Best of Poetry Slam. 3. bis 6. Oktober: Musikfestival VS: Neues Jugendmusikfestival mit lokalen und bekannten Künstlern der Musikrichtungen Rock, Pop und Hip-Hop. 11. Oktober: SWR 3-Elch-Party und 6. November schließlich Kabarett mit Özcan Cosar: „Old School – Die Zukunft kann warten.“