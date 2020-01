Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden örtlichen Umweltverbände BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz) und Nabu (Naturschutzbund Deutschland) stehen der Freiland-Solaranlage in VS-Pfaffenweiler keineswegs in prinzipieller Ablehnung gegenüber. Hier sei durchaus noch eine positive Entwicklung möglich, heißt es in einer Presseerklärung der beiden Ortsverbände. Diese Klarstellung ist insofern interessant, weil der BUND im Vorfeld der politischen Entscheidung die Ablehnung des Projekts artikuliert hatte (wir berichteten).

Gleichwohl hat der Ortschaftsrat von Pfaffenweiler das Projekt bei den Spitalhöfen Ende November mit breiter Mehrheit beschlossen. Nun schlägt der BUND moderatere Töne an. In der Stellungnahme der beiden Verbände, die von Thomas Schalk (Nabu) und Hermann Krafft (BUND) unterzeichnet wurde, heißt es unter anderem: „Im Gespräch mit dem Projektleiter der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage bei Pfaffenweiler haben BUND und Nabu betont, dass im Hinblick auf das erneuerbare Energiepotential keine prinzipielle Ablehnung solcher Anlagen besteht.“

Jede Anlage sei jedoch auf ihren ökologischen Mehrwert zu prüfen und zu gestalten – auch mit frühzeitiger Beteiligung der Umweltverbände. In der Region gebe es positive und negative Beispiele, „bei der Pfaffenweiler Anlage ist im weiteren Verfahren eine positive Entwicklung möglich“.

BUND und Nabu, so heißt es weiter, haben den Projektleiter des Investors Baywa gebeten, „mit den betroffenen Landwirten eine einvernehmliche Lösung anzustreben“. Große Flächen seien zweifellos attraktiv für Photovoltaik-Anlagen-Planer und Betreiber, jedoch sollten die ökologische Grenzen beachtet werden: 60 Hektar würden täglich in Deutschland zugebaut, versiegelt, asphaltiert, meistens zu Lasten der Landwirtschaft.

Nach Ansicht von BUND und Nabu sollten Photovoltaik-Unternehmen sich daher nicht nur auf landwirtschaftliche Flächen konzentrieren: Für Photovoltaik-Anlagen (PVA) bestehe ein immenses Potential an innerstädtischen Flächen, die bereits der Natur entnommen wurden, ohne neue ökologische Eingriffe zur Verfügung stehen und sogar ökologischen Mehrwert erbringen.

Auf dieser markierten Fläche an den Spitalhöfen ist die Photovoltaik-Freilandanlage geplant. | Bild: Hans Jürgen Götz / SÜDKURIER-Grafik: Kerstan

Nach Einschätzung von BUND und Nabu ergeben allein die optimal geeigneten, aber energetisch nicht genutzten Dachflächen in den Industrie- und Gewerbegebieten und auf den öffentlichen Gebäuden (wie Stadt- und Messehallen, Schulen, Klinikum) von Villingen-Schwenningen eine Fläche von mehr als 20 Hektar, das seien mehr als das Doppelte der bei Pfaffenweiler überplanten Fläche. Auch das Potential gut geeigneter privater Dachflächen für PVA und Solarthermie sei bei weitem nicht ausgeschöpft. Initiativen in diese Richtung halten BUND und Nabu für nötiger als den Einsatz für 5G-Technik und vollautomatisches Fahren.

Photovoltaik- und Windkraftanlagen möglichst weit weg nach dem Sankt-Florians-Prinzip? Nein, sagen dazu BUND und Nabu. Sie schlagen ein Strategietreffen vor von Kommunalverwaltung und IHK, um das städtische Potential erneuerbarer Energien zu erörtern, um Hindernisse für den Bau von Photovoltaikanlagen zu überwinden und den Bau von PVA im städtischen Bereich voranzutreiben. „Regionale Energieprojekt-Unternehmen warten auf diese Aufträge“, stellen die Verbände abschließend fest.