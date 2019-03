von Alexander Hämmerling

Viehmarkt-Atmosphäre auf dem Schwenninger Muslenplatz. Obertännlelupfer Uwe Mühlberger und sein Amtskollege Thomas Schlenker von der Schwenninger Narrenzuft fuchteln mit ihren Armen herum und nehmen Gebote entgegen: Es ist Zeit für den endgültigen Ausklang der Fasnacht mit der Narrenbaumversteigerung. Das Duo hat hierfür auf den zentralen Platz der Neckarstadt auf einem Sofa Platz genommen, das von einem Traktor in die Höhe gehievt wurde. Etwa 50 Personen konkurrierten um das ehrwürdige Holz, das der Vereinskasse schließlich 1120 Euro einbrachte.

Stolzer Besitzer des Nerranbaums 2019 von Schwenningen ist Uwe Schondelmaier (zweiter v. rechts), der das Gewächs mit seiner Begleiterin Saskia Pätzhold in Empfang nahm. Für die Versteigerung zuständig waren die Obertännlelupfer Thomas Schlenker (rechts) und Uwe Mühlberger.

Im Stile einer amerikanischen Versteigerung geht es der 21,50 Meter hohen Fichte ans Leder. Geboten wird in Zwei-Euro-Schritten, die Vorgabe ist jedoch nicht zwangsläufig bindend. Jede Schnapszahl bei der Höhe des aktuellen Gebots, beispielsweise 44 Euro, wird mit einem köstlichen Obstler belohnt. Die Lehrbuben Uwe Schlenker und Michael Weber wuseln durch die Reihen der Bieter und verabreichen das Gebräu. Bei einem erhöhten Gebot von zehn Euro kriegt der Glückliche gar ein Bändchen angeheftet, das mit seiner Nummer zur Teilnahme an einer kleinen Verlosung von Sachpreisen berechtigt.

So dauert es nicht lange, bis das Startgebot von 22 Euro auf eine stattliche Größe anwächst. "Wir haben die Schallmauer durchbrochen, 1000 Euro für den Narrenbaum", ruft Mühlberger euphorisch nach einer halben Stunde. Die Sache spitzt sich zu, ein gewisser "Siggi" treibt die Summe mit 1111 Euro in die Nähe der Endphase. Als besonders eifrige Bieter treten Peter Hellstern und Vertreter des Hofladens Schillerhof in Erscheinung, kontinuierlich ist auch der Name "Schondel" zu hören. Schondel ist Uwe Schondelmaier vom ansässigen Naturheilverein, bei einem Schlussgebot von 1120 Euro wird ihm der Narrenbaum 2019 zugesprochen.

Bei der Versteigerung des 15 Meter hohen Kindernarrenbaums der Ziegelbuben kamen am Vortag 1145 Euro zusammen. Der Besitzer ist Dirk Wöbcke. Der Betrag fließt als Spende der Schwenninger Neckarschule zu.