von Rüdiger Fein

Der Sportlerball des SV Rietheim war auch in diesem Jahr der Höhepunkt der Rietheimer Fastnacht. Die mehr als 40 Teilnehmer auf, vor oder hinter der Bühne können zufrieden sein, die Mühe hat sich gelohnt.

Bereits lange vor Beginn des Programms war die Festhalle in der Rietheimer Schule fast komplett besetzt und am Platz vor der Bar warteten bereits geduldig die Mitglieder der Krawazi Ramblers, die unter der musikalischen Leitung von Thomas Rapp das Bühnenprogramm abschließen sollten. Aber vorher konnten die Schrägmusiker ebenfalls das lustig, fetzige Programm der Rietheimer genießen.

Warten auf den Einsatz: die Turnminis und die Krawazi Ramblers

Und das ging erst einmal los nach dem Motto "Pleiten, Pech und Pannen", denn die neu installierte Audioanlage wollte nicht so wie die Techniker hinter der Bühne. "So etwas kommt vor", erklärte SV-Schriftführerin Angela Gutenkunst, und das Publikum quittierte den etwas holprigen Beginn mit einem Lächeln und viel Applaus. Aber dann ging es gleich richtig los.

Die Turnminis und die Roadworkern kamen auf die Bühne. Daniela Parthenschlager, Gaby und Ramona Kirschner hatten mit insgesamt 23 Kindern und Jugendlichen anspruchsvolle Turnübungen und liebevoll choreografierte Tänze einstudiert. Das Rietheimer Publikum ließ sich nicht lumpen und spendete reichlich Applaus für die schöne Vorführung. Lisa und Iris Hirsch ließen anschließend im Dschungel die Puppen bezihungsweise die Affen tanzen und D'Wortspieler alias Wolfgang Blender prophezeite: "Jetzt wird Villingen Rot(h)".

Das Publikum ist von den Auftritten begeistert. Bis spät in die Nacht wird in Rietheim Fasnet gefeiert.

Wie auch in den Vorjahren hatten die Rietheimer Sportler einen bunten Mix aus Tanzeinlagen und lustigen Sketchen auf die Bühne gebracht und die beiden Moderatoren Ramona Schöllhammer und Ralph Kuhlemann griffen immer wieder das Thema des Abends "SchBaustelle" auf, um über geplante Umleitungen und eingebaute Warteminuten an der Seniorenbushaltestelle zu berichten. Schon in der Vergangenheit habe man unter Radarfallen in Rietheim leiden müssen und so mancher Rietheimer Bürger könne aus Blitzerbildern seine eigene kleine Fotogalerie ausstellen. Schon der Wortspieler hatte ausgiebig über Rot(h)e Ampeln, über zu erwartende Staus und über geplante Baustellen berichtet.

Baustelle überall

Sparmaßnahmen im Altersheim, die Tänzerinnen der Formation S'Basdt und die Schattenspieler Fantabier bekamen viel Applaus für ihre Vorführungen. Das AH-Männerballett und Christian Zimmermann als Bayrischer Blechtrommler krönten das Programm zum Abschluss. Die Rietheimer Musikanten, die wie immer unter der Leitung von Albrecht Ebner standen, waren beileibe keine Pausenfüller, sondern sorgten mit ihrer großen Routine für manchen herzhaften Tusch und für die musikalischen Übergänge.

Die Mitwirkenden

Die Rietheimer Musikanten unter der Leitung von Albrecht Ebner, Die Turnminis waren 23 Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Daniela Parthenschlager, Gabi und Ramona Kirschner. Bei den No Names, die unter der Leitung von Lisa und Iris Hirsch tanzten wirkten mit: Iris und Gerhard Hirsch, Lisa und Alina Hirsch, Tanja Molnar, Samira Weber, Raphael Kürner, Daniela und Enrico Martralla, Celina Bucher, Lara Brunner und Laura Einig.

Durch das Programm führen Ramona Schöllhammer und Ralph Kuhlemann.

Der Wortspieler war Wolfgang Blender, die FC-Bolzer: Lenny Benzing, Samy Fuchshuber, Marco Hirt, Maxi Bender, Luki Molnar, Jan Rosenfelder, Maurice Petchovsky, Kevin Schramm, Stefan Thelen, Ruben Bronnec, Paul Kammerer und Leon Nirwing. Die Aktiven des SV waren Matthias Schuhmacher, Lukas Molnar, Stefan Neininger, Marc Sailer, Markus Neumann, Manuel Enders und Manuel Geiger. Die Tänzerinnen von S'Basdt waren Tanja Kuhlemann, Sina Knackmuß, Sandra Sulzmann, Katharina Rohloff, Bettina Hilbert, Simone und Christina Moser, Heike Etter, Corinna Vogelhuber, Jenny Grundhoff, Margit Bergmann und Ramona Schöllhammer. Die Fantabier: Stefan Neininger, Justus Dulig, Axel und Matthias Zeumann und Andreas Konegen. Für die AH tanzten Thilo Marx, Roland Messmer, Jörg Bendel, Fabian Hezel, Walter Fuchshuber, Marcus Ditsch, Alexander Sulzmann und Jörg Vogelhuber. Christian Zimmermann war der Bayrische Blechtrommler und die Krawazi Rambers spielten unter der Leitung von Thomas Rapp. Durch das Programm führten Ramona Schöllhammer und Ralph Kuhlemann. Für die Technik verantwortlich waren Philipp und Felix Bickel, Frank Bauch und Jürgen Moser und die Organisation lag bei Alexander Sulzmann, Marcus Ditsch, Christian Zimmermann und Ralph Kuhlemann.