VS-Villingen vor 1 Stunde

Nachts um 3 Uhr ins Villinger Münster: Der 24-Stunden-Stadtführungsmarathon macht‘s möglich

Am 20. und 21. September kommen Geschichts-Fans in Villingen auf ihre Kosten. Die Stadtführer Henry Greif, Klaus Richter und Gunther Schwarz haben einen 24-Stunden-Stadtführungsmarathon initiiert, der mit insgesamt 58 spannenden Angeboten rund um die Uhr aufwartet. Damit sollen Spenden gesammelt werden, um künftig die bislang nicht begehbaren Türme am Oberen Tor und den Romäusturm erlebbar zu machen.