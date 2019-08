von Redaktion

Nach kurzer Krankheit ist die langjährige VS-Grünen-Politikerin Eva Huenges am Donnerstag, 22. August, im Alter von 78 Jahren, plötzlich verstorben. „Wir vermissen sie sehr“, sagt Joachim von Mirbach, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat, der auch lange Jahre mit Eva Huenges im Gemeinderat saß. „Sie war die fleißigste und ernsthafteste Stadträtin, die wir je in unserer Partei hatten“, sagt von Mirbach.

Bild: Hahne, Jochen

„Sie hat in jedem Bebauungsplan jeden Punkt gelesen und ist dann alles mit dem Fahrrad abgefahren.“ Insgesamt zwölf Jahre saß Huenges für die Grünen im Gemeinderat der Doppelstadt. In der Gemeinderatssitzung am 7. Dezember 2011 wurde sie dann feierlich aus dem Gemeinderat verabschiedet und erhielt von Oberbürgermeister Rupert Kubon die Verdienstmedaille in Gold.

Huenges war seit 1999 für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Mitglied des Gemeinderats der Stadt Villingen-Schwenningen, seit 2004 auch erste stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie wirkte in zahlreichen Ausschüssen, Aufsichtsräten, Kommissionen, sowie im Kreisrat und weiteren kommunalpolitischen Gremien mit.

Bei den Kommunalwahlen 2004 und 2009 wurde sie jeweils wiedergewählt. Huenges, deren Mann Rolf lange Jahre Chefarzt der Kinderklinik gewesen ist und die selbst Ärztin war, war auch selbst lange Zeit bei Pro Familia und Refugio engagiert. 2012 zog Huenges dann zu ihrer Tochter und den Enkelkindern in die Lüneburger Heide. Dort lebte sie bis zuletzt.