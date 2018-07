von Roland Dürrhammer

Endlich war es soweit: Samstag 8 Uhr öffneten sich die Pforten zum Villinger Kneippbad wieder. Ab 7.30 Uhr bildete sich die Schlange vor dem Tor und es war Frank Häßler, der die erste Eintrittskarte nach dem Umbau in der Hand hielt. "Ich wollte den historischen Moment nicht verpassen und freue mich vor allem für die Kinder, dass unser Kneippbad wieder offen hat", sagte Häßler.

Ab 7.30 Uhr bildet sich am Samstag die Schlange vor der Eröffnung des umgebauten Villinger Kneippbades. | Bild: Roland Dürrhammer

Es waren überwiegend Stammgäste, die immer zum Frühschwimmen morgens ins Freibad kommen, und von Stadtwerke-Geschäftsführer Ulrich Köngeter persönlich begrüßt wurden. Unter ihnen auch Alfred Herzog, der seit über 50 Jahren jeden morgen zum Schwimmen geht. Im Sommer im Freibad, im Winter im Hallenbad. "Ich freue mich so, dass ich jetzt wieder ins Freibad kann. Morgens die frische Luft und das tägliche Schwimmen halten mich fit. Für mich gibt es nichts Gesünderes", schwärmte Herzog.

Eindrucksvoll zeigen die Kanu-Freestyler ihr Können: Zweiter von links aus dem Wasser aufsteigend Bundestrainer Helmut Wolf, rechts daneben Leon Stoermer und Augustin Efinger. Benedikt Lang (links) befindet sich unter Wasser bei der Eskimorolle. | Bild: Roland Dürrhammer

Erleichterung bei Stanmmschwimmer

Schnell waren dann auch die 50 Gutscheine für einen Kaffee und eine Brezel verteilt. Auch Nathalie Rivera aus Villingen hatte sich in die morgendliche Schlange eingereiht. "Jetzt kann ich morgens vor der Arbeit oder nach einem Arbeitstag wieder meine 20 bis 30 Bahnen durchschwimmen", so Rivera. Einen Kritikpunkt hatte Stammschwimmer Bernhard Scherer und zeigte auf die Stelle, an der sich einst das Kneippbecken, das dem Freibad seinen Namen gab, zeigte. "Ohne Kneippbecken ist es kein Kneippbad mehr und man hätte das Freibad umbenennen müssen", so Scherer. Als die ersten Schwimmer schon im Becken ihre Runden drehten, kam auch Sabine Disch freudenstrahlend in ihr Kneippbad. 53 Mal ist die leidenschaftliche Schwimmerin dieses Jahr zum Schwimmen extra nach Donaueschingen gefahren und hat nicht mehr daran geglaubt, dass das Freibad noch aufmachen wird. "Ich habe wöchentlich die Baustelle kontrolliert und gedacht, das Kneippbad wird nie fertig und an das Versprechen, dass es dieses Jahr noch geöffnet wird, nicht mehr glauben wollte", so eine jetzt zufriedene Disch.

Die DLRG-Ortsgruppe Villingen-Schwenningen präsentiert sich mit Maike Glunk, Zoe Hofmann, dem Vorsitzenden Felix Kremelic, Karsten Wührmann, und dem Vizevorsitzenden Jörg Heilmann bei der Eröffnung vom Villinger Kneippbad. | Bild: Roland Dürrhammer

Am Mittag lässt Andrang nach

Der bewölkte Himmel und der Regen zwischendurch waren sicher der Grund, warum bis zum Nachmittag nur rund weitere geschätzte 100 Gäste den Weg in Freibad fanden, denen ein tolles Rahmenprogramm geboten wurde. Hunderte von Seifenblasen stiegen beim Stand, an dem das Kinderschminken angeboten wurde, in die Höhe. Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft hatte ihren Infostand aufgebaut und präsentierte sich mit einem Rettungsfahrzeug im Eingangsbereich. "Es war der Wunsch von Bäderbetriebsleiter Jerome Chapus, dass im Rahmen der Umgestaltung des Eingangsbereichs nun auch Rettungsfahrzeuge hineinfahren können, um noch schneller am Einsatzort zu sein", sagte der Vorsitzende der Ortsgruppe Villingen-Schwenningen Felix Kremelic.

Frank Häßler (links) löste die erste Eintrittskarte nach dem Umbau und Stammgast Alfred Herzog (rechts) ist glücklich, dass er wieder jeden Morgen ins Freibad kann. | Bild: Roland Dürrhammer

Kanuten zeigen ihr Können

Im Schwimmerbecken demonstrierten die Freestyle-Kanuten vom Kanusport-Club Villingen ihr Können. Bundestrainer Helmut Wolf kommentierte das Geschehen im Schwimmbecken. Neben der Eskimorolle wurden Drehungen, Überschläge und das Eintauchen der Spitze des Kanus gezeigt. Einer der drei Kanuten im Becken war der fünfzehnjährige Leon Stoermer, deutscher Meister U 16 und Mitglied in der Nationalmannschaft, der diese Jahr auch bei den Europameisterschaften im Freestyle teilnehmen wird. Dann hielt es Wolf auch nicht mehr am Beckenrand und zeigte, was so ein Bundestrainer alles im Programm hat. "Kanu-Freestyle ist eine sehr junge Sportart, die sich aus dem Wildwasser-Kanusport heraus entwickelte", berichtete Wolf, stolz darauf, dass drei Mitglieder vom Kanusport-Club Villingen in der Nationalmannschaft sind. "Sehr dankbar sind wir, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, in den Wintermonaten im Villinger Hallenbad trainieren zu können", so Wolf.

Nach dem Umbau des Kneippbades können jetzt auch Rettungsfahrzeuge bis in den Eingangsbereich hineinfahren. | Bild: Roland Dürrhammer

Gerhard Hahn aus Villingen hatte es sich nach dem Schwimmen beim Kiosk gemütlich gemacht. "Ich finde es toll, das so viel Geld in das Kneippbad investiert wurde und alles wieder auf dem neuesten Stand ist", froh darüber wieder mit dem Fahrrad ins Bad fahren zu können. "Während den Umbauarbeiten bin ich in Donaueschingen und Spaichingen zum Schwimmen gegangen", so Hahn, der aber auch lieb gewonnenes vermisst. "Ich gehe bei jedem Wetter schwimmen, und wenn es zwischendurch mal sind die Wiesen nass, und dann werden mir die Liegeflächen mit Plattenbelag fehlen", sagte Hahn, der auch noch mehr Schattenplätze vermisste.

Kai Wilde aus Villingen saß am Beckenrand und las in seinem Buch. "Ich bin froh, dass das Bad zum Ferienbeginn wieder offen hat. Solange der Umbau war, sind wir nach Königsfeld und Tannheim zum Baden gegangen", sagt Wilde, der mit seiner Familie ins Kneippbad gekommen ist. Sechs Wochen verbleiben noch, um das Kneippbad zu genießen, mit der Hoffnung auf weiterhin sommerlichen Temperaturen. "Wenn wir so ein Wetter wie in den vergangen Wochen haben, können wir mit 2000 bis 2500 Besucher am Tag rechnen", betonte Bäderbetriebsleiter Jerome Chapus.

