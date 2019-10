von Claudia Hoffmann und Eberhard Stadler

Der friedliche Protest vor der Sitzung des Gemeinderates in der Neckarhalle hat offensichtlich gewirkt: Nach langer, aber duchaus konstruktiver Diskussion haben die Stadträte gegen 21 Uhr zahlreiche Punkte beschlossen, wie künftig mehr für den Klimaschutz getan werden kann. Zu einer Kampfabstimmung kam es wegen des Begriffs Klima-Notstand: Mit einer hauchdünnen Mehrheit von 20 zu 19 hat der Gemeinderat diesen Begriff akzeptiert. Jürgen Roth konnte nicht mitstimmen, da er noch als Amtsverweser tätig ist.

Die von der SPD, den Grünen und drei Stadträte der FWV eingereichte Resolution zum Klimanotstand umfasst acht Punkte, drei davon hat der Gemeinderat jetzt mehrheitlich verabschiedet. Dabei geht es vor allem darum, bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima zu berücksichtigen. Dies wollte die Verwaltung eigentlich so nicht umsetzen, da der personelle Aufwand zu groß sei. Auch erkennt der Gemeinderat an, dass menschliche Aktivitäten eine globale Erwärmung verursacht haben. Der Eindämmung der Klimakrise sei eine Aufgabe von höchster Priorität.

Verschiedene von der Verwaltung vorgeschlagene Maßnahmen haben ebenfalls eine Mehrheit gefunden, so will die Stadt beispielsweise dem Klimaschutzpakt Baden-Württemberg beitreten und am sogenannten Energiemanagementprozesses European Energy Award (EEA) teilnehmen. Hier gibt es Zuschüsse vom Umweltministerium für Maßnahmen, den CO²-Ausstoß zu mindern.

Die Bürgerfragestunde nutzte dann Dominik Drengner, um nochmals auf die Position der Friday for Future-Bewegung hinzuweisen. Der Vorschlag der Verwaltung sei der Versuch, die Bürger abzuspeisen. „Bitte handeln sie, wenn sie es nicht als Kommunalpolitiker tun, dann handeln sie als Vater, Mutter oder als Großeltern“, appellierte Drengner an das Gremium.