Nach den Sitzungen hatte Ernst Reiser immer ein Ritual. Nie direkt heim. Irgendwo noch ein Wein oder ein Viertele. So hat er abgeschaltet. Jetzt, nach fast 40 Jahren, ist Schluss damit. Nicht mit dem Wein. Aber mit den Sitzungen.

Ernst Reiser scheint die seltene Gabe zu besitzen, alles an sich abprallen zu lassen, das ihm andere an den Kopf werfen. Zumindest behauptet er das. „Sturkopf“, „Einer der sich immer in den Vordergrund drängt“, – die meisten Mitglieder im Gemeinderat, davon ist er überzeugt, denken nicht gut von ihm. Viel wurde ihm nachgesagt, getroffen, habe ihn nichts. „Ich hab in einem Panzer gelegt. Kritik ist an mir abgeprallt wie Regen am Mantel.“ Und nicht allzuselten stand er in einem größeren Schauer. Ernst Reiser schwimmt, wenn er kann und wenn er will, gegen den Strom. Er will und kann oft. „Damit macht man sich nicht beliebt“, sagt er. Abhängig von der Stadt sei er als Landwirt nie gewesen. „Das hat mich frei gemacht.“ Vetterleswirtschaft hasse er. Mit keinem OB und keinem in der Verwaltung sei er je per Du gewesen.

Als Reiser 1980 vom damaligen Baubürgermeister angesprochen wurde, ob er nicht für die FDP kandidieren wolle, man hätte gerne mal wieder einen Landwirt auf der Liste, wollte er erst absagen. Dafür habe er keine Zeit, dachte er. Dann bespricht er es mit seiner Frau, er lässt sich aufstellen, aber nicht für die FDP – Parteipolitik, sagt er, sei nicht sein Ding. Er landet auf Listenplatz fünf bei den Freien Wählern. Er wird gewählt. Und dann sieben mal wieder.

Alle drei Wochen saß er seitdem im Gemeinderat, die Woche davor in den Ausschüssen, in Fraktionssitzungen und Aufsichtsräten. Zehn bis zwölf Stunden hat ihn das in der Woche gekostet. Aufgefangen hat seinen Ausfall auf dem Hof seine Frau. „Wenn ich es mir in den Sitzungen habe gut gehen lassen, bei Croissant und Butterbrezel, hat meine Frau die Drecksarbeit im Stall gemacht.“ 51 Jahre sind die beiden nun verheiratet. Der streitbare Ernst Reiser aus dem Gemeinderat hat mit dem Ernst Reiser daheim nichts zu tun. „Da bin ich Familienvater, sehr tolerant und loyal.“ Anders, davon ist er überzeugt, hätte es seine Frau auch nicht so lange mit ihm ausgehalten. Langweilig wird ihm jetzt auch nicht werden. Dieses Jahr will er noch mit seinem Buch über die Geschichte Nordstettens fertig werden. Seit 30 Jahren arbeitet er daran. 1034 Seiten hat er bereits geschrieben.

Wenn es um menschliche Entscheidungen ging, wenn der Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft entlassen wird auf Drängen des OB (damals noch Kubon) oder wenn das Spittel plötzlich geschlossen werden muss, das hat ihn geärgert. „Wenn ich das Gefühl hatte, das war nicht rechtens“. Dann hat er gekämpft. Auch wenn alle gegen ihn waren. Zum Beispiel, als er ‚89 eine bundesweite Gasaffäre aufdeckte.

Eine Niederlage hingegen, hat ihn höchstens mal enttäuscht. „Demokratie ist Demokratie.“ Dazu gehört auch mal zu verlieren. Er sagt, er wusste immer, wo die Grenze ist. „Ich hab mir harte Wortgefechte geliefert. Zum Beispiel mit von Mirbach von den Grünen. Aber ich bin nie aufgefordert worden, mich zu entschuldigen.“

Es gebe nichts, sagt Reiser, dass er mehr hasse als Unehrlichkeit. Absprachen, Versuche, Mehrheiten zu gewinnen und so abzustimmen, dass es zum eigenen Vorteil gereicht. Nichts verachte er mehr.

War er denn selber immer ehrlich? „Ich geh davon aus“, sagt er. Und dann fügt er hinzu: „In der Politik ist das so eine Sache.“ Er habe es da mit Erwin Teufel gehalten: „Ein guter Politiker sagt immer die Wahrheit, aber er sagt die Wahrheit nicht immer.“ „Ich war nie gemein oder direkt unehrlich“, sagt Reiser. „Ich habe nur manchmal schlitzohrig geantwortet.“