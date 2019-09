Einige kamen aus dem Urlaub zurück und hatten die Kündigung im Briefkasten. Gleich nach den Sommerferien hat der Villinger Automobilzulieferbetrieb Güntert Präzisionstechnik mehrere Arbeitsverhältnisse gekündigt. Betroffen sind 15 der rund 260 Mitarbeiter. Dies bestätigte am Dienstagabend Geschäftsführer Martin Oertel (62).

Bei rund zehn Mitarbeitern wurden befristete Beschäftigungsverhältnisse (Leih- und Zeitarbeiter)nicht verlängert. Sie bekamen Ende August die Kündigung zugestellt. Weitere Mitarbeiter werden durch neue Maschinen ersetzt. Hier übernimmt künftig ein Roboter die Arbeit. Für die Beschäftigten eine bittere Pille. Aus dem Kreis der Betroffenen, die meisten schon viele Jahre im Unternehmen, heißt es, sie hätten nach dem Urlaub ohne Vorwarnung die Kündigung im Briefkasten vorgefunden. Das sorgte für Verbitterung. Dies sei ein „absolut respektloser Umgang“ mit langjährigen Mitarbeitern.

Geschäftsführer Martin Oertel, seit 2018 als Sanierer an Bord des Villinger Unternehmens, begründete die Kündigungen mit der allgemeinen Situation in der Automotive-Branche. „Alles ist unsicher und wechselhaft“, klagt er. Die Branche im Allgemeinen und Güntert im Besonderen leide unter der Diskussion um den Diesel-Motor. Der Diesel als effizientester und sparsamster Antrieb sei in der politischen Diskussion in der jüngsten Zeit pauschal verteufelt worden. „Ich hoffe, dass hier bald wieder Vernunft einkehrt“, so der Geschäftsführer. Die Firma Güntert sei mit der seit längerem laufenden Umstrukturierung gut vorangekommen. Im ersten halben Jahr 2019 seien die Geschäfte sehr gut gelaufen, Güntert habe die Verlustzone verlassen, sei in ein leichtes Plus gekommen und habe im Februar/März den Beschäftigten sogar eine kleine Lohnerhöhung ausbezahlt. Als Dankeschön dafür, „dass die Belegschaft toll mitgezogen ist“, berichtete Oertel. Doch im August und September schließlich „hat es uns erwischt“: Die Aufträge gingen zurück. Der Geschäftsführer spricht von einem Umsatzrückgang von rund 15 Prozent. Dies habe das Unternehmen nicht mehr auffangen können, so dass im August die erwähnten Kündigungen ausgesprochen wurden.

Wie geht es weiter in den nächsten Monaten? „Wir hoffen, dass es das war und die Auftragslage nicht weiter runtergeht“, sagt Oertel. Andernfalls, sagt er, „müssen wir über Kurzarbeit nachdenken“.

Vor gut einem Jahr hat sich das Villinger Familienunternehmen mit Martin Oertel einen externen geschäftsführenden Vorstand als Sanierer ins Haus geholt, um das in den vergangenen Jahren stark gewachsene Familienunternehmen neu zu strukturieren und an die Umbrüche in der Automobilbranche anzupassen. Georg Güntert, der den Betrieb zuvor leitete, trat damit als technischer Geschäftsführer im Tagesgeschäft ins zweite Glied.

Eine wichtige Aufgabe Oertels ist es, den Betrieb aus der großen Abhängigkeit bei der Zulieferung für Diesel-Motoren zu lösen. Güntert produziert für den Automobil-Zulieferer Bosch unter anderem präzise Teile für Hochdruck-Einspritzpumpen, die in der Vergangenheit vor allem in Dieselmotoren Verwendung fanden. Mit den Folgen des „Diesel-Skandals“ und der rückläufigen Nachfrage nach Diesel-Motoren hat Güntert die Produktion seiner Einspritzpumpen-Komponenten zuletzt in einem Kraftakt für Benzinmotoren modifiziert. „Güntert ist mit seiner Umstrukturierung auf dem richtigen Weg. Damit sind wir ernsthaft zufrieden“, urteilt auch Gewerkschaftssekretär Oliver Böhme, der Vertrauensmann der IG Metall für den Villinger Betrieb. Neben Präzisionsteilen für Hochdruck-Kraftstoffpumpen produziert das Unternehmen auch Hochdruck-Hydraulik-Pumpen und -ventile sowie Achsen für Elektromotoren.

Rückläufige Umsätze und eine konjunkturelle Abkühlung konstatieren derzeit viele namhafte Unternehmen in der Region. Zuletzt hatte das Villinger Wieland-Werk in der Lantwattenstraße ab September ein halbes Jahr Kurzarbeit für den Großteil seiner 260 Beschäftigten angemeldet. Seit Jahresbeginn sind bei dem Walzwerk, das Halbfertigprodukte aus Kupferlegierungen produziert, die Umsätze rückläufig.