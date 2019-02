Einen Tag nach Bekanntwerden der Razzia im Klinikum ist das Entsetzen vor allem in der Belegschaft groß. Es gibt unterdessen neue Hinweise, was diese gravierende Polizei-Untersuchung ausgelöst haben könnte.

Viele Beschäftigte sorgen sich vorrangig um die Zukunft des Hauses. Es gibt unüberhörbar zornige Äußerungen von Mitarbeitern: „Immer kriegen es die Kleinen ab, wenn sich die Götter in Weiß vergaloppieren“, heißt es da unter Verweis auf den Fall Runkel und den jetzt unter Verdacht geratenen Chefarzt Werner Jung. Das Klinikum arbeitete am Freitag, als sei nichts vorgefallen. Der Dienst für die Menschen wurde hoch konzentriert geleistet.

Die Mitarbeiter äußern sich nur hinter der vorgehaltenen Hand. Es sei im Innenverhältnis so, dass „auch wegen geringfügiger Beträge teils vor Gericht gestritten werden muss“. Ein anderer Beschäftigter moniert, bei der Materialwirtschaft sei es „erforderlich, auch den Verbrauch günstigster Materialen für einige Cent je Stück gut begründen zu können“.

Drei Tage nach der Razzia befanden sich Mitarbeiter des Hauses immer noch im Ungewissen. Es gab keine interne Aufklärung zu dem Ermittlerbesuch. Eine Mitarbeiterin berichtet dem SÜDKURIER, in Personalkreisen sei man davon ausgegangen, es handele sich um eine Polizeiaktion im Zusammenhang mit der Anfang Dezember 2018 erfolgten Entlassung der Personalchefin. Andere im Hause hätten spekuliert, der Aufmarsch der Polizei habe seine Ursache in einem kürzlich aus Schulungsräumen gestohlenen Computers plus Handy, heißt es ratlos weiter aus der Belegschaft. Nach Informationen dieser Redaktion wurden die Führungskräfte des Hauses über die internen Zusammenhänge mittlerweile aufgeklärt, soweit die Fakten bekannt sind. Zumindest ein Abteilungsleiter soll im Anschluss seine komplette Belegschaft informiert haben und dabei auch Ross und Reiter genannt haben, heißt es zudem aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum.