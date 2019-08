Es tut sich was in den Räumen der ausgebrannten Metzgerei Paul in der Gerberstraße. Handwerker sind seit einigen Tagen im Einsatz – eine Metzgerei wird dort jedoch nicht mehr einziehen. Da wo ehemals die Fleischtheke war, sollen nun Schreibtische und Computer installiert werden. Ein Immobilienmakler wird dort zum 1. Oktober sein Büro beziehen. Erich Bärenbold ist nun Geschichte.

Ermittlungen, Fragezeichen und Sorgen Weshalb das Villinger City-Feuer alte Ängste aufkommen lässt Das könnte Sie auch interessieren

Ende Juni hat er gemeinsam mit weiteren Helfern die Metzgerei leer geräumt und Klage gegen seine Versicherung eingereicht, die sich bis heute weigert, den Brandschaden zu bezahlen. „Es war furchtbar“, sagt Bärenbold. „Ich hab so viel Liebe in den Laden reingesteckt. Es ist Herzschmerz“, sagt er. Alle Geräte mussten entsorgt werden. Mit der Metzgerei verliert Villingen auch ein Stück Kulturgut. „Ich war der letzte selbstproduzierende Metzger in der Innenstadt“, sagt Bärenbold. Inzwischen arbeitet er als Angestellter in einer Metzgerei in Eisenbach.

Wie lang das die Bearbeitung der Klage nun dauern wird, das weiß er nicht. „Es kann von zwei Monaten bis zu einem Jahr oder länger dauern“, sagt er. „Ich schau nach vorne. Ich hoffe schwer, dass in ein paar Wochen was passiert.“ Vielleicht, sagt er, ziehe die Versicherung ja auch zurück und bezahle den Schaden. Das wäre natürlich der beste Fall. „Dann kann ich die Verbindlichkeiten und Außenstände begleichen.“ Und wenn dann noch was übrig bleiben sollte, ist auch nicht ausgeschlossen, dass er noch einmal den Schritt in die Selbstständigkeit wagt. „Schau mer mal, was noch übrig wäre, für einen Neustart.“

Nach dem Brand im August vergangenen Jahres hatte die Kripo mehrere Wochen ermittelt und Bärenbold war fest davon überzeugt, seine Metzgerei dieses Jahr im Frühjahr wieder eröffnen zu können. Doch es kam anders: Die Versicherung weigerte sich, den Schaden von rund 400 000 Euro zu bezahlen. „Obwohl die Kripo die Ermittlungen wegen Brandstiftung eingestellt hat“, sagt Bärenbold.