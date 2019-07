Schon bald rollen am Klosterhof direkt neben dem neuen jugendkulturellen Zentrum nicht mehr die Bagger, sondern die Skateboards, BMX-Räder oder Scooter. Mit dem Spatenstich fiel auf dem Gelände der künftigen Skateanlage der Startschuss für den Bau der neuen Freizeitanlage. Oberbürgermeister Jürgen Roth freut sich darüber, dass bei diesem Projekt der Meilenstein erreicht ist und setzt dafür gerne die Schaufel gemeinsam mit Vertretern des Jugendgemeinderats und den zuständigen Fachämtern an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Oberbürgermeister Jürgen Roth (Mitte) freut sich mit allen Beteiligten darüber, dass der Bau des Skaterparks voranschreitet. Architektin Cornelia Gärtner und Amtsleiter Dieter Kleinhans (dritte und vierter von links) vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau sind für die Umsetzung verantwortlich. Felicitas Heinrich und Nadine Schumacher (dritte und vierte von rechts) vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport haben den Beteiligungsprozess organisiert. Auch die Jugend selbst lässt sich Spatenstich nicht entgehen. Neben Dominik (zweiter von links) und Daniel (rechts) vom Jugendgemeinderat freuen sich auch die Skater Lennart (links) und Aiden (zweiter von rechts) darüber, dass sie bald einen tollen Platz für ihr Hobby haben. Bild: Stadt | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

380 000 Euro investiert die Stadt in den Skatepark, der von dem auf Skateparks spezialisierten Architekturbüro Skateshapes geplant wurde. In einem groß angelegten Jugendbeteiligungsprozess, der vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport sowie vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau initiiert und begleitet wurde, wurden die Bedürfnisse der Skater, BMX- und Scooter-Fahrer in Workshops abgefragt und diskutiert. Die betonierte Fläche mit den verschiedenen integrierten Elementen umfasst eine Gesamtfläche von 868 Quadratemtern. Die geplante Skateranlage ist in drei Zonen unterteilt, in die Street Basics, einen Street/Flow-Bereich sowie eine von diesen Zonen getrennte Bowl. Diese Zonierung trägt unter anderem auch dem Umstand Rechnung, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) beschlossen hat, dass ab den Olympischen Spielen 2020 in Tokio Skateboarding mit den Disziplinen „Street“ und „Park“ Teil der Spiele wird. Unter Kindern und Jugendlichen genießt Skateboarding auch in Deutschland eine wachsende Popularität. Aber auch für Scooter-und BMX-Fahrer ist die Anlage gleichermaßen nutzbar.

Während die beauftragte Firma Anker Rampen aus Kiel aktuell das Planum herstellt, wird im nächsten Schritt das Gelände mit Recyclingmaterial und Schotter so modelliert, dass die Rampen und Hindernisse schon grob erkennbar sind. Ab Anfang August werden dann Zug um Zug die einzelnen Elemente modelliert und geglättet. In zwölf Wochen sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Voraussichtlich Anfang Oktober sollen die jungen Sportler dann schon über die neue Anlage flitzen können.