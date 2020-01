Wenn die Not groß ist, dann stehen die Menschen in Villingen-Schwenningen und der Region zusammen. Das bestätigte nun auch die am Donnerstag kurzfristig initiierten Spendenaktion des SÜDKURIER für eine fünfköpfige Familie, die durch einen Wohnungsbrand in der Nacht auf Donnerstag ihr Hab und Gut verloren hatte (wir berichteten).

Der Aufruf des SÜDKURIER, Kleider, Schuhe und andere grundlegende Dinge für die obdachlos gewordene Familie zu spenden verbreitete sich am Donnerstag in Windeseile im Internet und in den sozialen Netzwerken. Tausende Menschen der Region wurden darüber informiert. Und so kam es, dass viele Menschen noch am Abend ihre Kleiderschränke und Schuhregale durchforsteten, um ein Hilfebündel zu schnüren und am Freitagmorgen beim SÜDKURIER in der Bickenstraße abzugeben.

Noch vor dem offiziellen Beginn um 9 Uhr trafen die ersten Kleiderpakete ein. Ein Transporter stand zum Glück schon bereit. Einer der ersten war Thomas Umbscheiden aus Leipferdingen. Der Rektor einer Schule in Engen hatte nicht nur Kleiderspenden aus dem privaten Familienhaushalt mit im Gepäck, sondern bot auch Hilfe in Sachen Schulmaterialien für die Kinder an.

Auch Kristian und Radharabi Raijh waren zusammen mit ihrer Mutter ganz früh da, um viele gut erhaltene, aber nicht mehr benötigte Kleidungsstücke zu spenden.

Christian Schelling aus Schwenningen kam gegen 9 Uhr vorbei, um einen Beitrag zu leisten. Erfahren hatte er von der Aktion über Facebook. Er selbst hat Familie und Kinder und kann daher gut nachvollziehen, was so ein Erlebnis für Betroffene bedeutet.

So auch Sören Chandoni aus Villingen. Er ist Feuerwehrmann, war bei dem Brandeinsatz in der Nacht auf Donnerstag jedoch nicht im Einsatz. Auch er ist Familienvater und hat zusammen mit seiner Frau umgehend ein Hilfepaket geschnürt, welches SÜDKURIER-Redaktionsleiter Norbert Trippl im Transporter dankend entgegennahm.

Immer mehr Menschen kamen zum SÜDKURIER, um etwas abzugeben. Es waren zwischenzeitlich so viele, dass wir gar nicht allen persönlich danken und auch nicht alle Namen notieren konnten, so wie von diesen beiden unbekannten Spendern.

Britta und Marlon Wimmer hatten ebenfalls ihre Schränke durchforstet und sind fündig geworden: Schuhe und Kleider für die Kinder.

Auch Petra Neumann vom Nachbarschaftshilfenetzwerk Share Ring VS brachte einige Kleider von Mitgliedern der gleichnamigen Facebookgruppe vorbei. Sie hatte am Tag zuvor in der Gruppe zum Spenden aufgerufen.

Bereits um 9.15 Uhr war der Transporter bereits voll beladen. Auch auf dem Beifahrersitz türmten sich schon Kleiderpakete.

Norbert Trippl schloss die Türen und brachte die erste Lieferung nach Schwenningen. Der Transporter wurde von Unternehmer Joachim Spitz zur Verfügung gestellt, der auch bei der Organisation und Umsetzung der Spendenaktion über die Prokids-Stiftung tatkräftig mit anpackte.

Das war jedoch längst nicht das Ende der Hilfsbereitschaft. Ein Unternehmer aus der Region spendierte jedem Kind der Familie neue Turnschuhe. Yvonne Schaumann vom Wäschegeschäft Schilling brachte zwei Einkaufstüten voll mit neuer Unterwäsche vorbei.

Während der Transporter noch unterwegs war stapelten sich die neu eingetroffenen Kleiderspenden vor der Eingangstüre immer weiter in die Höhe.

Ingrid Joos aus Villingen hatte gleich mehrere Taschen im Kofferraum. Nachdem sie im Internet von der Aktion gelesen hatte, teilte sie die Nachricht im privaten Netzwerk mit Freunden und Familie. So kamen am Ende viele tolle Kleiderspenden zusammen.

Robert und Carolin Kejwal stehen kurz vor einem Umzug und konnten daher ebenfalls einige entbehrliche Dinge beisteuern.

12 Uhr: Der Transporter wurde ein zweites Mal voll beladen. Ein weiterer Transport mit halber Ladung folgte eine Stunde später.

Die betroffene Familie kann sich nun in aller Ruhe passende und benötigte Kleidungsstücke und Utensilien aussuchen. Nach einer ersten Sichtung ist jedoch schon klar, dass sie Dinge sehr gut selbst gebrauchen können. Die Mutter der Kinder, Mimozu Bako, freute bei der Übergabe durch Redaktionsleiter Norbert Trippl angesichts der eisigen Temperaturen als erstes über eine warme Jacke, die sie in den Taschen entdeckte.

Auch bei den drei Kindern zeigte die große Hilfsbereitschaft Wirkung. Sie konnten beim Durchstöbern erstmals wieder lächeln und die schreckliche Brandnacht für einige Minuten vergessen.

Ob und welche Sachspenden und Einrichtungsgegenstände später noch benötigt werden, ist derzeit nicht klar. Immer wieder wollten uns Menschen während der Kleiderspende Bargeld und Geldumschläge überreichen. Diese mussten wir jedoch in allen Fällen dankend ablehnen, da solche Zuwendungen über ein Spendenkonto laufen müssen. Jetzt ist das Konto eingerichtet.

Das Spendenkonto

Wer den Brandopfern helfen will, der kann dies ab sofort mit einer Überweisung tun. Die Bankverbindung lautet, IBAN:

DE 12694500651151092300

„Spenden Brandopfer Dattenbergstraße„ geben Sie bitte im Überweisungsträger im Formular-Feld des Zahlungsempfängers ein.

Kontoinhaber ist die Prokids-Stiftung. Mit der Einbindung der gemeinnützigen Prokids-Stiftung ist laut VS-Finanzamt gewährleistet, dass die Spenden abzugsfähig sind.

Der SÜDKURIER sagt DANKE!