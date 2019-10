von Redaktion

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis hat mit sofortiger Wirkung die Abkochanordnung in Teilbereichen des Versorgungsgebiets Villingen-Schwenningen und Dauchingen aufgehoben. Das wurde in einer Pressemitteilung erklärt. Die dritte unauffällige Probe wurde durch das von den Stadtwerken Villingen-Schwenningen beauftragte Labor am Donnerstag, 24. Oktober vorgelegt. Ein Restrisiko wird derzeit durch die Chlorung minimiert. Über die Chlorungsanordnung wird nach einer Ursachenklärung und einer Darlegung der künftigen Gefährdung der coliformen Bakterien entschieden werden.

Das Gesundheitsamt hatte vergangenen Samstag die Chlorung und das Abkochen des Trinkwassers in den Stadtteilen: VS-Zentralbereich, Teile von VS-Villingen (Wöschhalde, Vorderer Eckweg), VS-Zollhaus, VS-Weilersbach, VS-Obereschach, VS-Nordstetten, Teile von VS-Marbach sowie in Dauchingen angeordnet, nachdem der Grenzwert für coliforme Bakterien überschritten war.