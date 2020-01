Der SÜDKURIER hat am Montag die Schäden und die Aufräumarbeiten in der Schule am Deutenberg in VS-Schwenningen dokumentiert. Ein Rundgang in Bildern.

Bild: Hans-Jürgen Götz Anstatt Unterricht muss Rektor Bernd Ellinger am Montag die Reinigung seiner Schule koordinieren. Bild: Hans-Jürgen Götz VS-Schwenningen Unbekannte verwüsten Schulgebäude am Deutenberg in Schwenningen – Unterricht am Montag fällt aus Das könnte Sie auch interessieren Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz Bild: Hans-Jürgen Götz