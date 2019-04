Stuttgart und Mannheim haben es vorgemacht und VS soll nun nachziehen, wenn es um die Bestrafung von Müllsündern geht, das fordert FW-Stadtrat Bertold Ummenhofer in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch.

"Die Verwaltung muss so schnell wie möglich einen Strafkatalog vorstellen, der auch Höchststrafen vorsieht", sagt Bertold Ummenhofer von den Freien Wählern. | Bild: privat

Nach dem Vorbild der beiden Städte sollen auch hier Strafen drohen von bis zu 75 Euro beispielsweise, wenn jemand Kaugummi oder Zigaretten einfach auf den Boden wirft. "Die Verwaltung muss so schnell wie möglich einen Strafkatalog vorstellen, der auch Höchststrafen vorsieht", so Ummenhofer. Außerdem sei zu überlegen, zwei Stellen zu schaffen für Personen, die sich nur damit befassen würden, fordert er.

Freilich sei es immer auch schwierig, die Leute tatsächlich zu erwischen, so Ummenhofer. "Aber das soll uns nicht daran hindern, Überlegungen zu treffen, hier tätig zu werden."

Unterstützung bekommt Ummenhofer von Antonio Piovano von der CDU. "Ich stehe zu hundert Prozent hinter dem Vorschlag", sagt er. Denn mancherorts, so Piovana, müsse man sich für das Antlitz der Stadt mitunter schämen. Und erzählt kurzerhand noch eine Anekdote von seiner letzten Geschäftsreise nach Leipzig. Da sei er mit einem Kollegen draußen vor dem Hotel gestanden, der Kollege habe geraucht, bis ihn ein Passant darauf aufmerksam gemacht habe, dass er die Zigarette auf keinen Fall auf den Boden werfen dürfe. Das koste 40 Euro, wenn man ihn dabei erwische. "Und in der Stadt ist es so sauber", sagt Piovano.

Im Gegensatz zu Villingen-Schwenningen. Da fällt Piovana auch gleich ein Ort ein, an dem sich die Kontrolle besonders lohnen würde. An der neuen Neckarhalle nämlich verkommen die dort gepflanzten Bäume in ihrem Beet zu einer Müllhalde. Da liegen so viele Kippen drin, sagt Piovano, "sowas häsch noch nie gesehen". Und an die Verwaltung appelliert er: "Bitte schauen Sie, dass wir das hinkriegen."