Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Mittwochmorgen, kurz nach 5 Uhr, der Fahrer eines 40-Tonnen Lastzugs auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen, kurz nach der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen, nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einer Böschung im Weigenbach zum Stehen. Ersthelfer konnten den Fahrer aus dem inzwischen zu brennen beginnenden Lastwagen retten. Trotz notärztlicher Versorgung erlag er an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der beim Eintreffen der Feuerwehren Villingen-Schwenningen, Rottweil, Tuningen und Trossingen, in Vollbrand stehende Lkw wurde zwischenzeitlich gelöscht. Wegen des angrenzenden Waldgebietes und der bestehenden Trockenheit sind die Feuerwehren mit einem Großaufgebot vor Ort, um einen möglichen Waldbrand zu verhindern. Die Strecke zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Tuningen wurde voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Autobahn bleibt wohl noch Stunden gesperrt, bis der ausgebrannte Laster von der Straße geschleppt ist. Laut Polizei ist ein Fahrstreifen freigegeben.

Keine gefährlichen Stoffe geladen

Der Lastwagen hat offenbar seine Heimatadresse im Osten Deutschlands, haben die Beamten am Unfallort mittlerweile ermittelt. Die Ladung des Wagens ist noch nicht vollends geklärt. Fest steht nur, es handelt sich nicht um gefährliche Stoffe, an dem Fahrzeug soll sich keine Kemmler-Tafel befinden. Diese würde in einem solchen Fall darauf hinweisen. Kemmler-Tafeln sind orangefarben und tragen Zahlencodes, welche die Ladung definieren - im Fall der Fälle für Rettungseinsätze wie diese.