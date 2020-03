Keine Schule, kein Kindergarten, keine Treffen mit Freunden und viel Zeit zuhause: Vor allem die Kinder in der Region haben es in Zeiten der Corona-Krise nicht leicht. Der natürliche Bewegungs- und Tatendrang wird durch das Corona-Virus jäh ausgebremst. Doch die kindliche Zuversicht und Lebensfreude lässt sich nicht so einfach stoppen, auch nicht von einem Virus. Kinder mögen es bunt, sehen der Zukunft meist positiv entgegen. Und das zeigen immer mehr Kinder in bunten Mutmachbildern.

VS-Villingen Bunte Lichtblicke in Krisenzeiten Das könnte Sie auch interessieren

Nach einem ersten Aufruf und einem Bericht im SÜDKURIER, erreichen die Redaktion immer mehr farbenfrohe Fotos mit gemalten Regenbogen und andere Basteleien.

Villingen-Schwenningen Lukas Leicht und sein Bruder Felix machen Mut in der Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

Bei so viel Lebensfreude und Zuversicht sollte doch auch für Erwachsene etwas von der Unbeschwertheit der Kleinen abfallen. Die SÜDKURIER-Redaktion ist auf jeden Fall schon vom Mutmach-Virus infiziert.

Schauen Sie sich hier die vielen frisch eingetroffenen Bilder der Kinder an:

Für den kleinen Nachwuchskünstler Maxim (5) scheint auch jetzt die Sonne und der Regenbogen leuchtet bunt. | Bild: Anastasia Renke

Der kleine Ole malt auf dem Hof mit Kreide einen riesigen Regenbogen. | Bild: Inke Eiser

Lennart (9) und Laurin (3) Stebinger aus Überauchen haben fast schon das ganze Haus verschönert. Von der Haustüre, über Fenster bis hin zum Kinderzimmer: Alles ist jetzt bunt. | Bild: Familie Stebinger

Lennart (9) und Laurin (3) Stebinger aus Überauchen haben fast schon das ganze Haus verschönert. Von der Haustüre, über Fenster bis hin zum Kinderzimmer: Alles ist jetzt bunt. | Bild: Familie Stebinger

Ab hier folgen die Bilder von den Bickeberg-Schülern:

„Alles wird gut“ und „Andra tutto bene“: Davon sind diese beiden Künstlerinnen überzeugt. | Bild: Constanze Kaiser

Zahlreiche Kinder der Bickebergschule beteiligen sich an der Aktion. | Bild: SK

Zahlreiche Kinder der Bickebergschule beteiligen sich an der Aktion. | Bild: SK

Zahlreiche Kinder der Bickebergschule beteiligen sich an der Aktion. | Bild: SK

Zahlreiche Kinder der Bickebergschule beteiligen sich an der Aktion. | Bild: SK

Zahlreiche Kinder der Bickebergschule beteiligen sich an der Aktion. | Bild: SK

Zahlreiche Kinder der Bickebergschule beteiligen sich an der Aktion. | Bild: SK

Zahlreiche Kinder der Bickebergschule beteiligen sich an der Aktion. | Bild: SK

Zahlreiche Kinder der Bickebergschule beteiligen sich an der Aktion. | Bild: SK

Zahlreiche Kinder der Bickebergschule beteiligen sich an der Aktion. | Bild: SK

Zahlreiche Kinder der Bickebergschule beteiligen sich an der Aktion. | Bild: SK