Verhindert der Denkmalschutz, dass in der Stadt dringend benötigter Wohnraum nicht gebaut wird? So einfach lässt sich diese Frage im Falle der ehemaligen Richthofenkaserne in Villingen nicht beantworten.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Weil es sich hier um ein „laufendes Verfahren“ handelt, erfährt die Öffentlichkeit keine Details, was der Bauherr, dem es ums Geldverdienen geht, bauen will und was der Denkmalschutz erhalten oder verhindern will. Wenn man die Details nicht kennt, fällt es aber schwer, darüber zu urteilen. Es geht aber generell um Balkone und Dachgestaltungen und damit um Anforderungen an zeitgemäßes Wohnen. Und damit tut sich der Denkmalschutz schwer. Fatal wäre jedenfalls, würden die Dachgeschosse der Kasernen unverkäuflich, weil darin zu wenig Tageslicht einfällt oder Dachloggen verboten sind. Die pure Musealisierung von Denkmälern ist ein Muster ohne Wert, weil die Alternativen Verfall oder Abriss sind. Wie etwa beim denkmalgeschützten „Maison der France“ in Villingen. Dort ließ die Stadt mit Gutachten die Unwirtschaftlichkeit des Erhalts nachweisen. Jetzt wird das Gebäude abgerissen. Bleibt zu hoffen, dass Investor und Denkmalamt bei der Richthofenkaserne einen tragfähigen Kompromiss finden.