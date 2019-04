von Alexander Hämmerling

VS-Weilersbach – Welch breite Variationen und emotionale Tönungen blasmusikalisch Ausdruck finden können, hat einmal mehr der Musikverein Weilersbach bei seinem Jahreskonzert demonstrieren können. Unter dem Motto "Von Ernst bis Spaß" und einer Besucherschar von über 200 Musikliebhabern tauchte man zunächst in die Gefühlsabgründe der menschliche Seele ein, um in einem Freudenspektakel einen befriedigenden Schlusspunkt zu finden.

Schon die Begriffspalette Konzertprogramm versprach einen abwechslungsreichen Abend: "Wirklichkeit, Bedrohlichkeit und Gefahr" treffen auf ihre Antagonisten "Freude, Vergnügen und Scherz". Zeitintensiv bereitete sich die Dirigentin Lisa Zipfl mit den Musikern bei einem zweitägigen Probenwochenende in Altenburg bei Tennenbronn auf den Jahreshöhepunkt im Vereinsleben vor.

Doch bevor sie den Taktstock schwingen konnte, wollte die Bläserjugend ihr Können proklamiert sehen. Mit Stücken wie "Music for Happiness" oder "Libertango" huldigte die Bläserjugend der sommerliche Leichtigkeit und der melancholischen Leidenschaft eines Tangos. Mit dem Gassenhauer "99 Luftballons" der neuen deutschen Welle wollte man auch mit einer visuellen Einlage den Auftritt ausklingen lassen.

Nenas 99 Luftballons waren bei der Bläserjugend in Weilersbach zu hören. Auch in der Glöckenberghalle stiegen zur Freude der Musikliebhaber Ballons in die Luft.

So flott der Text der Band Nena einem über die Lippen kommen mag, hat er mit seiner Entstehung in der Endphase des Kalten Kriegs einen militärischen Hintergrund. Als Zeichen des Friedens stiegen auch in der Glöckenberghalle Luftballons an die Decke. Moderiert wurde der Auftritt der Jugend von Anita Koprek und Lea Käfferlein.

Das große Blasorchester eröffnete mit höfischen Klängen von Trompeten und Trommeln, welche die majestätische Pracht eines englischen Königslebens, hier Heinrich VIII, widerspiegeln sollen.

"Das Stück Zeitvertreib in guter Gesellschaft erzählt auch von der Leidenschaft zur Jagd, aber auch deren Gefahren", so das Moderatorenduo Manfred Raufer und Martin Braun, die pointiert durch das Programm führten. Der Konzertmarsch "Arsenal", die Ouvertüre "Ross Roy", die die rigide Disziplin eines Internatslebens aufgreift, und die dramatisch-düsteren Klänge der Filmmusik zu "The Dark Knight" ließen das Auditorium so dann in einem emotionalen Tief zurück.

Keinesfalls wollten die Weilsersbacher ihre Gäste so von dannen ziehen lassen. Der erheiternde Themenblock hielt eine Achterbahnfahrt, einen Volkstanz und herzerwärmende Melodien eines Tuba-Solos parat. Wieder ins emotionale Gleichgewicht gebracht war den Musikern seitens der Gäste ein begeisterter Beifall sicher. Auf dem Jahreskonzert wurde Volker Neininger (Flügelhorn) für 40 Jahre aktives Musizieren durch den Kassierer des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar, Thomas Riedlinger, mit der goldenen Ehrennadel geehrt.

Geehrt wurde Volker Neininger (Mitte) für 40 Jahre aktives Musizieren durch den Weilersbacher Musikvereinsvorsitzenden Martin Helbig (rechts) und Thomas Riedlinger vom Blasmusikverband Schwarzwald-Baar.