von SK

Zum fünften Mal werden am 10./11. und 17./18. Mai in Villingen „Ruhige Nummern und Duette“ präsentiert. Das 2013 von den Dörr-Brüdern ins Leben gerufene Projekt hat sich mittlerweile zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.

Von ruhig bis rockig

Aus der Idee der Brüder, einen Abend lang nur Balladen zu spielen, entstanden über die vergangenen sechs Jahre hinweg außergewöhnliche Konzertabende. Mit ihren Mitstreitern, die alle aus VS kommen oder stammen, haben Carsten und Eric Dörr unterschiedliche Versionen bekannter und weniger bekannter Balladen und Duette, aber mittlerweile auch anderer Genres präsentiert. So ist der Projektname zwar geblieben, die präsentierten Songs kommen aber zum Teil auch etwas rockiger und nicht mehr so ruhig daher.

Am geschichtsträchtigen Ort

Nach dem tollen Erfolg der Konzerte 2017 in der alten Saba-Kantine im Technologie- und Innovationspark VS freut sich das ganze Projektteam, dass die Eigentümer Wolfram und Julia Richter diesen für Villingen sehr geschichtsträchtigen Ort auch 2019 nochmals als Spielstätte zur Verfügung stellen. Was als Herzenssache weitergeführt wird, ist der Charity-Gedanke dieses echten VS–Projekts. Wie in den bisherigen Spielzeiten wird auch dieses Jahr der Erlös der Konzerte wieder regional einem guten Zweck gespendet.

16 000 Euro als Rekord

Bedacht wurden bisher unter anderem die Hospizbewegung Schwarzwald-Baar-Kreis, die AWO-Wärmestube in Schwenningen, der Nachhilfe-Verein „Bildung Benachteiligter“, Refugio oder auch die FSV Schwenningen. Unter dem Motto „Deutsch-Rock und Klassiker“ wurde beispielsweise 2017 die bisherige Rekord-Spendensumme von 16 000 Euro eingespielt. Für die Spielzeit 2019 hat sich das Team wieder regionale Spendenempfänger überlegt. Diese werden aber erst an den jeweiligen Konzertabenden bekannt gegeben.

Einzigartige Bandbreite an Musik

Auch ist es gute Tradition, die Konzerte unter ein Motto zu stellen. Diesmal lautet es „Musik aus Filmen und Europa“. „Die Gäste bekommen Stücke zu hören, die sie so noch nie gehört haben und die auch sonst keine Cover-Band spielt“, so Carsten Dörr. Und sein Bruder Eric ist sich sicher, dass „die Bandbreite an Musik, die an den Abenden zu Gehör gebracht wird, einzigartig ist“.

Beginn der Konzerte ist jeweils um 19.30 Uhr in der ehemaligen SABA-Kantine, Technologie- und Innovationspark VS, Peterzeller Straße 8, in VS-Villingen. Karten im Vorverkauf gibt es bei Morys Hofbuchhandlung, Rietstraße, Villingen und bei Kachelofenbau Albiker, Spittelbronner Weg 42 in Schwenningen. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Die Karte kostet 15 Euro.