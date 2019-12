von Rüdiger Fein

Wer kennt es nicht, das legendäre unplugged-Konzert der Toten Hosen im Wiener Burgtheater? Kaum ein Fan, der sich nicht an riesigen Erfolg dieses Aktustik-Konzertes der aus der deutschen Punkbewegung entstandenen Band erinnert. Diesem Erfolg der Toten Hosen aus dem Jahre 2005 folgend, haben sich die Mitglieder einer regionalen Band um den Villinger Musiklehrer und Tote Hosen-Fan Sören Hanusa jetzt auf den Weg gemacht, Musik dieser Band zu spielen und damit Gutes tun.

Mit einer Reihe von Konzerten wollen die sechs Musiker Sören Hanusa (Gesang), Dirk Freytag (Gitarre und Gesang), Jan Barthel (Gitarre), Anke Hetzel (Klavier), Björn Eggert (Bass) und Jürgen Klink (Schlagzeug) Geld sammeln, um damit den Betrieb des Kinder-und Jugendhospiz Sternschnuppe in Villingen-Schwenningen zu unterstützen. In einem Auftaktkonzert in der Villinger Scheuer zeigten die Musiker schon mal, wie nah dran sie an der Musik ihrer Vorbilder sind. „Die Toten Hosen sind nach Villingen gekommen“, so das Fazit vieler Besucher.

Der gut gefüllte Saal in der Scheuer bestätigte die Musiker, dass sie auf dem richtigen Weg sind und viele Besucher versprachen, auch bei den nächsten Konzerten, einmal am 28. März im Villinger Theater am Ring und am 19. April in der Klosterkirche in Oberndorf, dabei zu sein. Alle Konzerte sind frei aber man setze voll auf die Großzügigkeit der Gäste, wenn zum Konzertende ein großes Sparschwein zum Spenden einlädt. Die Einnahmen werden ausnahmslos dem guten Zweck zugutekommen, versprach Sören Hanusa, denn alle Musiker würden ohne Bezahlung auftreten. Er habe erfahren, dass es im südwestdeutschen Raum bisher nur drei solcher Hospize gebe und das bei mehr als 2000 Menschen, die einen solchen Platz bräuchten, so Initiator Hanusa.

Er war an diesem Abend zwar durch eine Erkältung stimmlich etwas eingeschränkt, trotzdem gelang es ihm, die Zuhörer mit seiner Stimme zu fesseln. Unterstützt wurde er dabei von seinem Cousin Thomas Erfurth, der kurzfristig eingesprungen war und einige Gesangparts übernahm.

Mit Ohrwürmern wie „Opel Gang“ oder „Du bist zu alt für Popmusik“ machten die sechs Musiker Appetit auf mehr und jetzt hoffen die Bandmitglieder, dass auch bei den nächsten Konzerten der Zuspruch so gut ist.