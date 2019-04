von SK

Der Landeswettbewerb von Jugend musiziert fand in Schorndorf statt und endete mit guten Ergebnissen für die Schüler der Musikakademie VS. Die ersten Preisträger des Landeswettbewerbs werden, soweit dies möglich ist, zum Bundeswettbewerb in Halle/Saale weitergeleitet, wo sie Baden-Württemberg bestens vertreten. Vier Jugendliche der Musikakademie VS haben sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Kein anderes Bundesland kann eine so große Anzahl an Bundespreisträgern vorweisen. Von der Musikakademie VS erhielten folgende Schülerinnen und Schüler Preise.

Adina Hauser, Klarinette. | Bild: Benedikt J. Dietrich

Kategorie Vokal Duo, Altersgruppe VI: Marie Büchele und Maxim Lauenstein, 24 Punkte, erster Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Altersgruppe II: Antonia und Emilia Lauenstein, 23 Punkte, erster Preis. Alle Teilnehmer dieser Kategorie werden unterrichtet von Erkentrud Seitz.

Antonia und Emilia Lauenstein. | Bild: Benedikt J. Dietrich

Kategorie Klavier und ein Holzblasinstrument, Altersgruppe IV: David Eisele, Klavier (Dozent Huba Santha) und Adina Hauser, Klarinette (Dozentin Nadia Sofokleous) erreichten einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb mit 23 Punkten.

Josef Lienhart, Klavier, und Jakob Fetscher, Trompete. | Bild: Benedikt J. Dietrich

Kategorie Violoncello, Altersgruppe II: Damian Egert 20 Punkte, zweiter Preis, Liz Stadelmann 22 Punkte, zweiter Preis. Beide Teilnehmer werden unterrichtet von Andrea Fröhlich-Sum.

Marie Büchele und Maxim Lauenstein. | Bild: Musikakademie VS

Kategorie Klavier und ein Blechblasinstrument, Altersgruppe III: Jakob Fetscher, Trompete (Dozent Gerhard Wolf) und Josef Lienhart, Klavier (Dozentin Teuscher-Bucher) erreichten einen zweiten Preis mit 22 Punkten. Altersgruppe II: Leni Koester, Klavier (Dozentin Noemi Lokodi) und Elisa Schwarzwälder, Horn (Dozentin Ana Stankovic) erreichten einen ersten Preis mit 23 Punkten.

David Eisele, Klavier | Bild: Benedikt J. Dietrich

Kategorie Klavier Kammermusik, Altersgruppe V: Marwin Müller 16 Punkte, mit gutem Erfolg teilgenommen.