von SK

Im Göpelhaus fand die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Dorf Mühlhausen statt. Der Vorsitzende Sebastian Kopp hatte sein Amt vor einem Jahr von dem aus Altersgründen zurückgetretenen bisherigen Vorsitzenden Wilfried Leibold übernommen. Damit verbunden war auch eine Verjüngung des Beirats. Einen weiteren Wechsel gab es im Vorstand, da der bisherige zweite Vorsitzende Georg Post seine Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen niederlegte. Seine Nachfolge trat zunächst kommissarisch das Beiratsmitglied Jan Bader an.

Viele Veranstaltungen übers Jahr

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr konnte Kopp auf viele Veranstaltungen verweisen, wie den Mühlentag, den internationalen Museumstag, das traditionelle Herbstfest oder den Ferienauftakt mit der Stadtharmonie Schwenningen und den Jahresabschluss an Silvester. Als wichtiges Projekt soll – wie schon öfter diskutiert – der freitags stattfindende Bauernmarkt künftig nicht mehr auf der Wendeplatte beim Bauernmuseum, sondern auf dem historisch gestalteten Göpelhausplatz stattfinden. Voraussetzung dafür ist Sanierung dieses Platzes, der nun auch rund um den Brunnen komplett gepflastert werden soll.

Testlauf im Dezember

Als erster Testlauf fand im Dezember auf dem Göpelhausplatz ein weihnachtlicher Bauernmarkt statt, der sowohl bei Ausstellern als auch bei Besuchern begeisterten Anklang gefunden hatte. Ein weiteres wichtiges Vorhaben ist die Installation einer neuen, modernen Küche im Göpelhaus, die zur Freude der Benutzer auch mit einer Geschirrspülmaschine ausgestattet sein wird.

Von Mühlentag bis Bauernvesper

Am Pfingstmontag ist am Mühlentag wieder die historische Mühle geöffnet. Das Bauernmuseum ist wieder jeweils am ersten Sonntag von Mai bis Oktober von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich geöffnet ist das Bauernmuseum am internationalen Museumstag am 19. Mai. Hier werden dieses Mal anstelle einer Sonderausstellung von 11 bis 16 Uhr ein zünftiges Bauernvesper sowie Kaffee und Kuchen gereicht. Hinzu kommen wieder der Ferienauftakt mit Blasmusik am 19. Juli und das Herbstfest am 22. September. Im Fokus der Aktivitäten sollen künftig auch kulturelle Veranstaltungen stehen. So findet am 3. Mai im Göpelhaus ein Konzert der Happy Jazz-Singers statt.

Viele Mitglieder sind schon lange fürs Dorf dabei

Im weiteren Verlauf der Versammlung stand der von der Kassiererin Ines Frech vorgetragene Kassenbericht und der Bericht der Kassenprüfer Manfred Huber und Johannes Maier. Die Entlastung von Kassenführung von Vorstand erfolgte durch Günther Kahrs. Als letzter Punkt stand die Ehrung langjähriger der Mitglieder Walter Braun, Margot Braun, Monika Kahrs, Günther Kahrs, Marta Heinzelmann und Walter Bürk an, die alle auf eine 25-jährige Zugehörigkeit zurückblicken können.