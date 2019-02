von SK

Mit der Gruppe Mount Meander setzt der Villinger Jazzkeller am Samstag sein Programm fort. Das internationale Musikerkollektiv arbeitet mit intuitiver Improvisation und bewegt sich an der Grenze zwischen Avantgarde, Jazz, Weltmusik oder Pop und Rock.

Den Musikern geht es nicht um Genres und Konzepte, sondern um Einheit und darum, einen gemeinsamen Raum für sich und das Publikum zu erschaffen. Der Pianist und Komponist Lucas Leidinger erhielt seinen Master of Music in Kopenhagen, wie auch der lettische Saxofonist Karlis Auzinš. Tomo Jacobson ist ein in Polen geborener Kontrabassist mit Sitz in Kopenhagen. Seit 2015 arbeitet er zusammen mit dem Filmemacher Malwa Grabowska alias Hipermania an einem Dokumentarfilm über den legendären Kontrabassisten von New York, William Parker. Der Schlagzeuger Thomas Sauerborn zählt zu den aktiven Musikern der kreativen Kölner Szene. Er studierte am Conservatorium Amsterdam und an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Jonas Burgwinkel. Seine kompositorische Arbeit konzentriert sich derzeit auf sein Trio Pollon, mit dem er bereits im Villinger Club gastierte, und der Doppeltrio-Formation Makkro.

Das Konzert beginnt am Samstag, 9. Februar, um 21 Uhr in der Webergasse 5.