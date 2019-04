von SK

Am Königsfelder Kreisel hat ein Motorrad nach Polizeiangaben am Ostermontag zwei Fußgänger angefahren. Der Motorradfahrer kam gegen 11.50 Uhr auf der L 177 aus Richtung Peterzell. Am Kreisverkehr nahm er die zweite Ausfahrt nach Burgberg. An der Querungshilfe für Fußgänger erfasste der 73-Jährige mit seiner Kawasaki einen Mann und eine Frau, die gerade die Straße überqueren wollten. Die beiden Fußgänger wurden schwer verletzt und nach der Erstbehandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. An der Kawasaki entstand nur geringer Sachschaden, so die Polizei.