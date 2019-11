50 Seiten Text, rund sechs Wochen Arbeit: So schnell wie in diesem Jahr hatten Thomas Moser und Michael Schopfer nach eigenen Worten den Stoff für ihren satirischen Jahresrückblick noch nie beisammen. Der Titel „VS – eine Stadt sieht Rot(h)“. Ab Freitag, 3. Januar, steht das badisch-württembergische Satirikerduo wieder gemeinsam auf der Bühne, um in erster Linie Kommunalpolitikern und Oberbürgermeister Jürgen Roth die Leviten zu lesen.

Villingen-Schwenningen Antworten Sie bitte ohne Worte, Thomas Moser und Michael Schopfer! Das könnte Sie auch interessieren

Wenngleich Letzterer es den beiden ziemlich schwer mache. Zu beliebt, sagt Thomas Moser, sei das neu gewählte Stadtoberhaupt. „Bei unserem letzten Jahresrückblick haben wir ihm gesagt, was er machen muss, damit er sich im Städtle beliebt macht, und leider hat er das auch umgesetzt.“

Eine Schicht Teer macht viel aus

Eine Schicht Teer mache da eine Menge aus, sagt Moser im Hinblick auf die schnelle Straßensanierung mit Dünnschichtasphalt, wenngleich dem OB derzeit Kritik von SPD, Grünen und FDP ins Gesicht bläst: „Die Bürger hat er hinter sich.“ Eigentlich sei das neue Programm unter „umgekehrten Voraussetzungen“ entstanden: „Plötzlich haben wir einen OB, der in beiden Stadtteilen beliebt ist.“

Junggesellen-Attitüden

Dennoch habe man dem Rathauschef einiges mit auf den Weg zu geben, zeige er doch mitunter typische Junggesellen-Attitüden, „und da kann ich aus eigener Erfahrung gut mitreden“, meint Moser grinsend. Ein großes Thema werde auch die Kommunalwahl sein, verspricht Michael Schopfer.

Renate Breuning wird vermisst

„Einige Zuarbeiter sind uns da ja leider weggebrochen, aber es gibt zum Glück auch einige, die versuchen, in diese Fußstapfen zu treten.“ Besonders die streitbare CDU-Fraktionschefin Renate Breuning werde von den beiden schon jetzt sehr vermisst.

Gemeinsame Auftritte seit sieben Jahren

Seit mittlerweile sieben Jahren treten die beiden gemeinsam mit dem Jahresrückblick auf, und der Zulauf ist ungebrochen groß. „Ich glaube, wir sprechen das aus, was viele am Stammtisch sagen, aber sich nie trauen würden, den ‚Oberen‘ ins Gesicht zu sagen“, sagt Schopfer.

Publikum von außerhalb

Längst komme das Publikum nicht nur aus Villingen-Schwenningen, wenngleich sich das Programm schwerpunktmäßig mit der doppelstädtischen Politik und den dazugehörigen Akteuren beschäftigt. „Das ist doch toll“, sagt Thomas Moser. „Es zeigt, dass sich die Menschen auch für Kommunalpolitik interessieren.“ Weil für die beiden die unterschiedliche Mentalität der beiden großen Stadtteile einen besonderen Reiz ausmacht, wird dieses nicht immer so innige Verhältnis sich auch im neuen Programm wiederspiegeln.

Grundverschiedene Leute

„Villinger und Schwenninger – das sind einfach grundverschiedene Leute“, sagt Michael Schopfer. „Das liefert uns regelmäßig Stoff.“ Das sei auch überhaupt nicht negativ: „In einer Ehe ist es doch auch langweilig, wenn beide zu allem nur die gleiche Meinung haben.“

Wer wird „Stadttrottel“?

Bleibt noch die Frage nach dem Titel des „Stadttrottels“, der in den Vorjahren immer wieder vergeben wurde. „Roth ist der erste OB, der keine Ambitionen auf den Titel hat“, sagt Thomas Moser. Zu früh aufatmen solle jedoch keiner: Oft wurde der Titel erst bei einem der letzten Aufführungstermine vergeben.

Termine und Karten Der Satirische Jahresrückblick ist im Villinger Ratskeller am 10., 11. (bereits ausverkauft) 24., 25., 31. Januar sowie am 8. Februar zu sehen. Im Schwenninger Café Häring sind Moser und Schopfer am 3., 4. (bereits ausverkauft), 17. und 18. Januar zu sehen. Karten kosten im Voverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 19 Euro, Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es beim Reinigungszentrum Heinzmann in der Niedern Straße in Villingen, im Blumenhaus Schopfer in Schwenningen sowie unter th.moser@gmx.de