von Roland Dürrhammer

Auch die zweite Aufführung des Theaterstückes "Wenn einer eine Reise tut, oder Schäufele mit Sauerkraut", der Theatergruppe Pfaffenweiler, sorgte für eine ausverkaufte Turn- und Festhalle. "Sparen sie nicht mit dem Applaus, denn die Akteure haben es verdient", bat Susanne Schwörer, Vorsitzende der Landfrauen Pfaffenweiler/Herzogenweiler, die an diesem Abend die Besucher mit Speis und Trank versorgten. Und der Applaus blieb nicht aus in dem unterhaltsamen Dreiakter um Emil Lautenschläger (Daniel Schwörer) und Oswald Krause (Jens Ebner), die nach über 20 Jahren das erste Mal mit ihren Frauen in den Urlaub fahren mussten und nicht wie gewohnt allein zur Kur nach Bad Füssing konnten.

Hätten sie nur nicht ihre Schweine verkauft. Ihre Ehefrauen Betty Lautenschläger (Carola Stolz), und Helga Krause (Katja Jaggi), kamen auf die Idee, mit ihren Männern in den Urlaub fahren zu wollen. Betty wollte auf eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer und Helga in die Karibik. Noch gezeichnet von der Feuerwehrprobe vom Vorabend, bei der Oswald und Emil zu viel getrunken hatten, waren die beiden überhaupt nicht glücklich darüber, mit ihren Frauen in den Urlaub zu müssen.

Doch dann kam die erste Überraschung: "Ihr dürft doch nach Bad Füssing fahren", vermeldeten Betty und Helga und plötzlich wandelte sich der Frust der Ehemänner in Freude. Doch diese hielt nicht lange an, denn die zweite Überraschung war: "Wir fahren mit", so Helga und Betty. Nach der ersten Woche in Kur konnte sich bei Oswald und Emil so gar keine Erholung, wie sie es aus den vergangenen Jahren gewohnt waren, einstellen, denn da gab es morgens Fango und abends Tango. Nur Anwendungen und keine Kurschatten waren den beiden zu wenig und ein Plan musste her, wie sie ihre Frauen beschäftigen könnten, um allein auf die Piste gehen zu können.

Die Idee: Zwei Wochen so tun, als wäre man nicht verheiratet. So überzeugten sie Betty und Helga. Damit war der Weg frei, um mit den beiden jungen Kurgästen Chantal Obermaier (Helen Huber), und Jacqueline Niedermüller (Antonia Ohlhauser), anzubandeln. Doch Helga und Betty durchschauten den Plan und holten zum Gegenschlag aus. Da kamen ihnen der Heiratsschwindler Ferdinand von Cartier (Herbert Simon) und sein Freund Baron von und zu Stadelhofen (Ronald Munz) gerade recht.

Ein unterhaltsames Stück, an dessen Ende Emil und Oswald eines klar wurde: Sie wollten wieder Schweine anschaffen. Nur die Rechnung hatten sie nicht mit ihren Frauen gemacht. "Wir fahren künftig in Kur nach Bad Füssing und ihr hütet dann die Schweine", verkündeten Betty und Helga.