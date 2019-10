Am 12. November wäre der Kinder- und Jugendbuchautor Michael Ende 90 Jahre alt geworden. Endes Romane sind legendär. Sein Klassiker ‚Momo‚ wurde 1974 mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet und zählt zu seinen erfolgreichsten Werken. In bester Erinnerung dürfte auch vielen die Verfilmung von 1985 sein, in der Radost Bokel als Zehnjährige die Titelrolle des mutigen Mädchens übernahm. Groß und Klein dürfen sich nun auf einen ganz besonderen Familiennachmittag in der Stadtbibliothek am Muslenplatz in Schwenningen freuen: Dort entführt am Freitag, 1. November, ab 15 Uhr Momo-Darstellerin Radost Bokel zusammen mit ihrem Kollegen Jean-Marc Birkholz in die geheimnisvolle Welt von Momo und den Zeitdieben. Schauspielerin Radost Bokel liest an Allerheiligen nicht nur ausgewählte Textstellen aus ‚Momo‚, sondern berichtet auch über die Dreharbeiten.