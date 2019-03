Baklava, ein süßes Blätterteig-Gebäck mit Nuss-Füllung, gehört zu den traditionellen Süßspeisen im Nahen Osten und auf der Balkanhalbinsel. Auch Mohamad Biasli, der Besitzer der neu eröffneten Orient Backstube in der Gerber Straße, stellt sie her. Für den SÜDKURIER hat er die Tür zu seiner kleinen Backstube geöffnet und gezeigt, was es braucht, damit Baklava-Finger gelingen.

In einer kleinen Backstube direkt neben dem Ladenlokal bereitet Mohamad Biasli seine arabischen Süßigkeiten zu – etwa das Blätterteiggebäck Baklava. Hier rollt er dafür Pistazien in den Teig ein. | Bild: Marcel Jud