von Cornelia Putschbach

In einem der kleinsten Ortsteile von Villingen-Schwenningen wird am Wochenende des 27. bis 29. Juli groß gefeiert. Die Landjugend Mönchweiler richtet in Nordstetten zum 15. Mal ein Dorffest aus.

Die Verbindung der Landjugend Mönchweiler nach Nordstetten führt zurück in die Geschichte der rührigen Jugendgruppe. Das erste Dorffest der Landjugend Mönchweiler gab es 1983 in Nordstetten. Der damalige Vorsitzende Helmut Fleig und auch mehrere Mitglieder kamen aus Nordstetten. Die Flächen und Helfer für ein tolles Fest standen also zur Verfügung, und über die Jahre hat sich das Nordstetter Dorffest zu einem echten Höhepunkt der Sommerfeste in der Region entwickelt. Seit 1983 wurde meist in Zweijahresrhythmus gefeiert.

Seit vergangenem Jahr ist die Landjugend Mönchweiler mit den Vorbereitungen für das 15. Nordstetter Dorffest beschäftigt. Die letzten Wochen vor der Veranstaltung wurde das Arbeitspensum nochmals wesentlich erhöht. Auch wenn die jetzt in der Gruppe verantwortlichen Jugendlichen auf viel Erfahrung ihrer Vorgänger zurückgreifen können, bedeutet die Organisation eines solchen Festes doch jede Menge Aufwand.

Wenn am Samstag, 27. Juli, um 14 Uhr das Fest beginnt, ist die Gruppe bestens gerüstet. Allerdings würde man sich freuen, wenn sich noch Bedienungen für das Fest finden würden. Per E-Mail an 1.vorstand@landjugend-moenchweiler.de kann man anfragen.

Für den Samstagabend konnte die Landjugend die Donaueschinger Brass-Band „Cobras“ gewinnen. Ab 21 Uhr spielt sie beim Dorffest auf. Am Sonntag, 28. Juli, ab 10.30 Uhr sorgt beim Frühschoppen der Musikverein Mönchweiler für gute Stimmung. Ab 13 Uhr sorgt die Stadtharmonie Villingen für musikalische Unterhaltung, ab 16.30 Uhr greift Alois Wiehl zum Instrument. Den ganzen Tag über können die Besucher ihr Glück bei einer Tombola mit Kälbchenverlosung versuchen. Sollte der Gewinner nicht das passende Heim für ein Kälbchen bieten können, so verrät die Landjugend, darf er sich den Gegenwert auszahlen lassen. Das Siegerkälbchen des vorangegangenen Dorffestes im Jahr 2016 steht mittlerweile übrigens als Kuh mit eigenem Kälbchen in einem Nordstetter Stall.

Der Festausklang am Montag, 29. Juli, startet um 15 Uhr mit dem Handwerkervesper. Ab 19 Uhr sind die Eschachquäler beim Nordstetter Dorffest zu Gast.