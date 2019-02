Autofahrer haben am Montag, 18. Februar, zwischen Villingen-Schwenningen und Bad Dürrheim auf der B 33 kilometerlange Staus in Kauf nehmen müssen. In beide Richtungen war während des vormittäglichen Pendlerverkehrs zwischen der Ausfahrt Marbach und der Gaskugel fast kein Durchkommen mehr.

Wie verschiedene Autofahrer gegenüber dem SÜDKURIER berichteten, brauchten sie bis zu einer halben Stunde länger, um an ihr Ziel zu gelangen. Grund für den stockenden Verkehr waren Häckselarbeiten in der Nähe der Gaskugel. Der Verkehr wurde deswegen mittels einer Ampel geregelt.