von Roland Dürrhammer

"Mein Neffe hat mir gesagt, dass es seine Berufung ist, sich dieses Hauses anzunehmen", sagt Ursula Schachtner über Ralf Kornhaas, der ihr Elternhaus, den Vogtshof in Marbach, bewohnt. Schritt für Schritt saniert Kornhaas das Kulturdenkmal aus dem Jahr 1796.

Das gesamte Gelände erstreckt sich über 1575 Quadratmeter. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Das Gebäudeensemble mit dem Wohnhaus und der angrenzenden Scheuer befindet sich auf einem 1575 Quadratmeter großen Grundstück an der Kirchdorfer Straße.

Das Gebäudeensemble (rechts das Wohnhaus, links anrenzend die Scheuer) wurde 1796 erbaut. Heute ist der Hof ein Kulturdenkmal.

Kornhaas erzählt: „Es gibt so viel zu tun und mit den Auflagen vom Denkmalschutz wird mich die Sanierung mein Leben lang begleiten." Vieles macht der 36-jährige Landschaftsgärtnermeister in seiner Freizeit selbst. Die Räume, die er schon saniert hat und derzeit bewohnt, strahlen Behaglichkeit aus.

Die alten Balken hat er mit einer selbstangerührten Kalktünche aus Magerquark, Weißkalkhydrat, Leinöl, Eisenoxid und Wasser gestrichen, von der Arbeitsfläche der modernen Einbauküche aus kann man durch ein bauzeitliches Fenster nach draußen schauen.

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Manuela Haap saniert Ralf Kornhaas den alten Vogtshof an der Kirchdorfer Straße in Marbach. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die gemütliche Wohnecke lädt zum Verweilen ein, das Schlafzimmer ist ein gelungener Kontrast zwischen alt und neu.

2015 hat Kornhaas das Anwesen gekauft. Seitdem hat er die Küche, das Schlafzimmer und den Wohnraum saniert. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Beim Rundgang wird jedoch auch klar, wie viel Arbeit Kornhaas noch vor sich hat.

Viele der Räume in dem Anwesen sind noch zum späteren Ausbau vorgesehen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

In der Amtsstube ist noch der Rest des ehemaligen Kachelofens zu finden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Früher war in dem Gewölbekeller der Schweinestall untergebracht, später dann der Kohlenkeller. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Ursula Schachtner kennt viele Geschichten über den Vogtshof und die Menschen, die dort ab dem Ende des 19. Jahrhunderts gelebt haben. Sie selbst ist mit einer Schwester und zwei Brüdern darin aufgewachsen.

Ursula Schachter ist froh, dass sich ihr Neffe ihres Elternhauses annimmt. | Bild: privat

Es war Josefine Rall, die Tochter von Franz-Josef Rall, der von 1881 bis 1920 Bürgermeister von Marbach war, die um 1920 den Vogtshof übernommen hatte. Es war jener Franz-Josef Rall, Großbauer und Kommunalpolitiker, der wegen seiner schlechten Augen seinen Hund auf der Jagd erschossen hatte.

Eine unglückliche Liebe mit dem Hirschenwirt aus Überauchen führte dazu, dass Josefine Rall mit 39 Jahren den landschaftlichen Verwalter und späteren Bürgermeister von Marbach, Karl Kornhaas, heiratete. Sie war schon über 40 Jahre alt, als Franz-Josef Kornhaas, der Vater von Ursula Schachtner, zur Welt kam.

Über 40 Jahre lang prägte er die Orts- und Kreispolitik. Ihre Mutter Margarethe Kornhaas kam von einem Hof in Klengen und wuchs dort mit sechs Geschwistern auf. „Sie war eine aufrechte und starke Frau an der Seite meines Vaters“, erinnert sich Schachtner.

Margarethe und Franz-Josef Kornhaas, die Großeltern von Ralf Kornhaas bei der Hochzeit von Ursula Schachtner 1976. | Bild: privat

Franz-Josef wollte den Hof eigentlich nicht übernehmen. Der Ausgleich für die Arbeit auf dem Hof war für ihn die Ort-und Kreispolitik. „Er war auch ein guter Unterhalter, der Mann mit der Pfeife. Die Stammtische im Wiesengrund und in der Linde waren ihm sehr wichtig“, so Schachtner.

Auch sei er jedes Jahr für eine Woche mit der Mutter in die Berge gefahren, machte jeden Tag seinen Mittagsschlaf und habe gut für sich gesorgt. „Das Leben ist nur im ausgeschlafenen Zustand zu ertragen“, war einer der Leitsprüche von Kornhaas.

„Wie sein Vater Karl war auch Franz-Josef ein eigenwilliger und kantiger Mensch, dabei aber auch aufgeschlossen und hilfsbereit, und er durfte erst nach dem Tode seines Vaters die Amtsstube bewohnen“, erzählt Schachtner.

Am 17. September 2000 kam der Träger des Bundesverdienstkreuzes ums Leben. Margarethe Kornhaas starb am 8. Mai 2014. Danach hat Schachtners Bruder Werner den Hof weiter bewirtschaftet. 2015 hat Ralf Kornhaas das Gebäudeensemble gekauft.

Die Sanierung: Die erste Schwierigkeit bestand darin, einen Architekten zu finden, der die Planungen übernimmt. Aus anfänglichen dafür geplanten 11 000 Euro wurden 22 000 Euro Planungskosten. Rund 250 Quadratmeter Wohnfläche und 1000 Quadratmeter in der Scheuer galt es neu aufzumessen und entsprechende Pläne zu erstellen.

Zwei Räume liegen im besonderen Fokus der Denkmalschutzbehörden. Diese unterliegen dem Paragraf zwölf im Denkmalschutzgesetz und zählen zu den erhaltungswürdigsten Zimmern im Gebäude. Die Amtsstube und die private Stube des Vogtsbauern liegen übereinander und bilden einen Übergang zwischen Spätbarock und Klassizismus.

In der ehemaligen Amtsstube des Hofes dürfte nur ein Restaurator oder ein Kirchenmaler Hand anlegen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die beeindruckende Holzdecke und die Wandverkleidungen aus dem Spätbarock der Amtsstube im Erdgeschoss dürfen nur von einem Restaurator oder Kirchenmaler restauriert werden, so die Vorgabe der Denkmalschutzbehörde. „Die Reinigung der Decke und der Wände ist sehr aufwändig, weil diese einst mit einer wasserlöslichen Bierlasur gestrichen wurden“, so Kornhaas. In der Mitte der Decke sorgt ein handgeschmiedeter Kronleuchter für die Beleuchtung. Wegen der hohen Kosten stellt Kornhaas die Sanierung der Amtsstube noch zurück.

Die Privatstube darüber soll noch in diesem Jahr zum Wohnzimmer von Kornhaas werden. Uneinigkeiten mit der Denkmalschutzbehörde gibt es noch mit dem Boden, unter dem sich eine historische Schüttung befindet, die als schützenswert erklärt wurde und nicht entfernt werden darf, obwohl das Gewicht der Schüttung Grund für ein Durchhängen der Decke in der Amtsstube ist.

Die private Stube des Vogtsbauernhofs baut Kornhaas aktuell um zu einem Wohnzimmer. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Über die Farbe der Wandanstriche habe man sich geeinigt. Für die erforderlichen Elektroarbeiten soll ein Elektrokonzept erstellt werden, damit alles wie einst installiert werden kann. Die Gesamtkosten der Sanierung seien immens und würden nur ansatzweise durch Förderungen gedeckt.

Was nicht umgebaut werden darf: Das zweistöckige Dachgeschoss im Wohnhaus diente einst als Kornspeicher und muss so erhalten bleiben. Der Dachstuhl mit seinen mächtigen Balken, alte Schränke, Truhen und Stühle sind Zeitzeugen der jahrhundertalten Geschichte des Vogtshofes. Verstaubt hängen Pferdekummet aus Leder und Holz an einem Balken.

Auch im Dachstuhl des Wohngebäudes darf aufgrund des Denkmalschutzes nichts verändert werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die riesige Scheuer, deren Deckenbalken mit Baumstämmen gestützt werden, weißt eine sichtbare Rechtsneigung auf. „Gutachten haben ergeben, dass auf Grund der Neigung keine Einsturzgefahr besteht“, so Kornhaas. Allerlei Gerümpel habe sich in den letzten Jahrzehnten angesammelt. „In der Scheuer konnten einst die Bürger gegen eine Miete ihre Sachen unterstellen, und wenn die Miete nicht mehr bezahlt wurde, blieben die Sachen einfach liegen", so Kornhaas. Er werde viel Zeit und viele Container benötigen, bis alles leergeräumt sei.

In der alten Scheuer darf laut Denkmalschutzbehörde nichts verändert werden. Einzig das Gerümpel darf raus. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Denkmalschutzbehörden: „Auch bei den Behörden habe ich im Laufe der Zeit einiges dazugelernt. Da gibt es die untere Denkmalschutzbehörde die zum Stadtbauamt gehört, und die obere Denkmalbehörde, die zur Landesdenkmalschutzbehörde gehört“, sagt Kornhaas.

Nach unterschiedlichen Auffassungen der Behörden, was nun erhaltenswert sei, habe er es durchgesetzt, dass immer Vertreter von beiden Behörden bei Gesprächen anwesend seien. „Drei wichtige Tipps möchte ich jedem mitgeben, der ein denkmalgeschütztes Haus sanieren möchte: Alles, was nicht schriftlich zugesagt wurde, nicht zu tun, und mit keinen Abbrucharbeiten zu beginnen, bevor nicht die Denkmalbehörde darüber entschieden hat.

Dann muss man, wenn man während der Sanierung im Gebäude wohnt, erst eine Nutzungsänderung vor Fertigstellung beantragen“, so Kornhaas, der schon einen Kontrollbesuch vom Bauamt bekam. Dabei sei ihm gesagt worden, dass er nicht im Gebäude wohnen dürfe, weil keine Nutzungsänderung beantragt wurde. „Man braucht eben ein dickes Fell und wächst mit seinen Aufgaben“, sagt Kornhaas und schmunzelt.

Das Kulturdenkmal Nach § 2 Denkmalschutzgesetz (DschG) sind Bauwerke Kulturdenkmale, wenn an deren Erhalt ein öffentliches Interesse aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen besteht. Eigentümer von Kulturdenkmalen haben laut § 6 DschG diese im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und pfleglich zu behandeln. Ein zusätzlicher Schutz für Kulturdenkmale ist der § 12 im DschG für Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung, sie genießen zusätzlichen Schutz durch Eintragung in das Denkmalbuch. (rod)

