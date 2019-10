Auf einen Kaffee mit Martin Weidinger von der Meckergilde, der jahrelang DJ in der Lollipop-Disco war und mit einer Revivalparty an diese Zeiten erinnern möchte.

Was war an diesen Zeiten so schön? Schön war vor allem das Unbeschwerte, es gab keine sozialen Medien, kein Handy, die Kommunikation lief anders. Die Leute haben direkt miteinander gesprochen und sich ausgetauscht. Man hat sich einfach im Städtle