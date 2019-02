Der Gipfel des 5895 Meter hohen Kilimandscharo sei nur noch rund 400 Meter entfernt gewesen, als er aufgeben wollte, erinnert sich Tom Belz: „Ich dachte: Ich schaff das nicht mehr.“ Da war der 31-Jährige bereits seit sieben Tagen unterwegs, hatte den Dschungel zum Fuß des höchsten Bergs Afrikas durchquert, bei starken Winden Höhenmeter um Höhenmeter überwunden und bei Minus zehn Grad die Nacht im Zelt verbracht – und das alles mit nur einem Bein.

Um auf den Kilimandscharo zu gelangen, musste Tom Belz zunächst einen Dschungel durchqueren. Auf dem Berg selbst herrschen eisige Temperaturen vor. | Bild: Nils Heck/Mammut

Tom Belz berichtet im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass ihm im Alter von acht Jahren aufgrund einer Knochenkrebserkrankung das linke Bein amputiert werden musste. „Danach gab es viele Menschen, die mich keinen normalen Jungen mehr sein lassen wollten“, erzählt Belz. Er habe erst lernen müssen, damit umzugehen. „Bei mir hat es dazu geführt, dass ich mir nicht von anderen sagen lasse, was ich machen kann und was nicht.“ Obwohl ihm viele davon abrieten, nahm Tom Belz als Kind und Jugendlicher am Sportunterricht teil, spielte Fußball in einem Verein und betrieb Leichtathletik. Auf eine Prothese verzichtete er bald. „Die konnte mit meinem Leben nicht mithalten – denn für jede Sportart bräuchte ich eine Spezialprothese.“

Tom Belz: „Eine Prothese könnte mit meinem jetzigen Leben nicht mithalten.“ | Bild: Nils Heck/Mammut

Die Idee, den Kilimandscharo zu besteigen, habe sich Ende 2017 konkretisiert, sagt Belz, der seit zehn Jahren an seinem Wohnort Offenbach als Gruppenleiter in einer Behindertenwerkstatt arbeitet. „Ich wollte was machen, das mich daran erinnert, wie klein ich bin.“ Als er seinen Eltern von den Plänen erzählt habe, sei seine Mutter nicht überrascht gewesen. „Sie meinte, sie habe nur darauf gewartet, dass ich mit so einem Projekt komme“, erinnert sich Benz. Seine Mutter habe ihn auch auf eine Sportartikelfirma aufmerksam gemacht, die Belz schließlich im Rahmen einer Werbekampagne unterstützte.

Die Vorbereitungen vor seinem Flug nach Afrika im August 2018 hielten sich im Rahmen, wie der 31-Jährige erzählt: Er sei anstatt zweimal einfach dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gegangen und habe als Vorbereitung das erste Mal in seinem Leben einen 3000er-Berg bestiegen. „Mein Vorteil war, dass ich mit drei Beinen den Kilimandscharo besteigen konnte und auch mein alltäglicher Energieaufwand um 40 Prozent höher ist als der von Menschen mit zwei Beinen“, sagt er.

Der Kilimandscharo ist mit 5895 Metern über Meer der höchste Berg Afrikas. Kurz bevor Tom Belz den Berggipfel erreichte, wollte er aufgeben – doch seine Guides konnten ihn umstimmen. | Bild: Nils Heck/Mammut

Und als es in Afrika schließlich ernst wurde, schaffte Tom Belz die Bergbesteigung ohne Probleme, trotzte allen klimatischen Widrigkeiten – bis zu dem Punkt, als das Ziel, der Gipfel des Kilimandscharo, schon zum Greifen nahe war. „Die afrikanischen Guides konnten mich schließlich zum Weitermachen animieren“, erzählt Belz. Gemeinsam hätten sie getanzt und gesungen, um sich für die letzten 400 Meter fit zu machen.

Diese hatten es in sich: Aus Schnee wurde Eis, Belz Krücken rutschten weg, die Guides nahmen ihn in ihre Mitte und gemeinsam erklommen sie schließlich den Gipfel. Oben angekommen, sei er sprachlos gewesen und habe dann nur noch geweint, sagt Belz. Auf die Frage, wie er sich fühle, habe er schließlich doch noch ein paar Worte herausgebracht: „Ich habe es geschafft!“