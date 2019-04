von Autorenzeile

Die beiden Ortsvereine des Schwarzwaldvereins aus Villingen und Schwenningen starten am Dienstag, 9. April, in ihre erste volle Saison des neuen „Afterwork-Wanderns“. „Wir waren 2018 überwältigt von der Resonanz auf unsere Idee, diese Afterwork-Wanderungen im und rund ums Stadtgebiet anzubieten und führen die tolle Wanderreihe in diesem Jahr fort“, so der Vorsitzende des Schwenninger Schwarzwaldvereins, Steffen W. Esslinger.

Adieu, Stress

Im vergangenen Jahr nahmen an den Touren im Schnitt 24 Personen teil, insgesamt waren es rund 400 Teilnehmer, die sich wöchentlich um 18.30 Uhr an den Treffpunkten in Villingen und Schwenningen einfanden. Die Villinger Vorsitzende Monika Burger fügt an, dass „die Afterwork-Wanderungen jene Personen ansprechen sollen, die die Strapazen eines stressigen Arbeitstages oder einer anstrengenden Arbeitswoche hinter sich lassen möchten“. Man denkt dabei nicht an einen Abendspaziergang, sondern ein gewisser sportlicher Anspruch solle schon dahinter stecken. Hauptintention ist es aber, den Teilnehmern die wunderschöne Natur und auch die eher unbekannten Ecken der Wälder und Wiesen in und um Villingen-Schwenningen näherzubringen.

Toll und abwechslungsreich

Die Wanderungen finden nun ab Dienstag wöchentlich an unterschiedlichen Wochentagen statt und zur Abwechslung wird es auch jeweils andere Wanderrouten geben. So sind nun 25 Wanderungen bis Ende September geplant. Und Steffen W. Esslinger betont, „dass es durch 16 unterschiedliche Treffpunkte tolle, abwechselnde und interessante Routen geben wird“.

Neue Routen

Neben den bisher bekannten Treffpunkten haben sich die Macher nun weitere neue Routen ausgedacht. So wird es Afterwork-Wanderungen ab Friedengrund oder Nordstetter Hof geben, aber auch ab Mühlhauser Sportplatz und Rinelen. Am 6. Juni wird es eine abendliche Wanderung ab Industriegebiet Ost geben. Sie bietet allen Teilnehmern die Möglichkeit, direkt nach Feierabend eine Runde durch den Schopfelenwald zu drehen. Dabei können auch gleich die Auswirkungen der neuen Straßenanbindung an die B523 betrachtet werden.

Keine Anmeldung nötig

Überwiegend wird darauf geachtet, dass bei allen Afterwork-Wanderungen auf naturnahen Wegen und Waldwegen gewandert wird. Los geht es jeweils um 18.30 Uhr an den jeweiligen Treffpunkten. Die Wanderzeiten betragen in der Regel eineinhalb bis maximal zwei Stunden. Die Wanderungen werden von zwölf erfahrenen, ehrenamtlichen Wanderführern der Schwarzwaldvereine aus Villingen und Schwenningen geführt. Empfohlen werden Wander- oder Sportschuhe sowie die Nutzung von Trekkingstöcken. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kosten entstehen bis auf die selbst organisierte Anfahrt keine.

Hoffen auf mehr Mitglieder

Die Vereine erhoffen sich durch das neue Wanderformat einen Mitgliederzuwachs. So werden die meist begangenen Wege von ehrenamtlichen Wegewarten der Schwarzwaldvereine markiert und gepflegt und bereits dies wäre einen ideellen Beitritt wert. Jedoch seien Gäste natürlich jederzeit willkommen.

Weitere Infos, alle Termine und Treffpunkte zu den Afterwork-Wanderungen gibt es unter www.schwarzwaldverein-villingen.de/afterwork oder unter www.schwarzwaldverein-schwenningen.de/afterwork