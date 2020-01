Nicht zufrieden mit seiner neuen Frisur war der 32-jährige Kunde eines sogenannten „Barber-Shops“, auf dessen Neueröffnung er in einem sozialen Netzwerk aufmerksam wurde. Nachdem der Geschädigte das neueröffnete Friseurgeschäft in der Goethestraße besucht hatte, wandte er sich an den Polizeiposten Trossingen und brachte vor, aufgrund der ihn „entstellenden Frisur„ eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstatten zu wollen. Den Tatbestand der Körperverletzung sah die Staatsanwaltschaft Rottweil als nicht erfüllt an. Aber die Polizei Trossingen ließ das neue Friseurgeschäftes durch den Sachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz überprüfen. Der Betreiber eines Dienstleistungsbetriebes hatte den „Barber-Shop“ zur Erweiterung seines Dienstleistungsangebots in seinem Gewerbebetrieb eingerichtet. Er hatte aber die Eröffnung nicht bei der zuständigen Gewerbebehörde angezeigt. Außerdem sei er nicht im Besitz des nach der Handwerksordnung erforderlichen Meistertitels und hatte auch keinen Mitarbeiter mit einem Meistertitel in seinem Handwerksbetrieb eingestellt. So wurde nun gegen den Betreiber des Barber-Shops ein Bußgeldverfahren eingeleitet, außerdem wurde ihm die weitere Ausübung dieser Dienstleistung untersagt, teilt die Polizei mit.