Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Mit dem Schlauchboot in die Freiheit: Wie eine türkische Familie nach ihrer Flucht in Schwenningen Fuß fasst

Nuriye und Erdogdu Güzel leben mit ihrer kleinen Tochter Safiye seit zwei Jahren in Villingen-Schwenningen. Die Lehrerin und der Ingenieur sind aus der Türkei geflüchtet. Seit ihrer Ankunft haben die beiden zügig Sprachkurse absolviert und engagieren sich ehrenamtlich: Sie möchten sich so gut wie möglich in ihrer neuen Heimat integrieren.