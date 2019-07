von Uwe Spille

Eigentlich ist es ja ein Vergnügen, in der Villinger Fußgängerzone zu flanieren. Allerdings nur, wenn man ein fitter Fußgänger ist, sprich, gut zu Fuß und einigermaßen schlank. Dann nämlich passt man entweder durch die engen Gassen, die sich zwischen den zahlreichen Stühlen und Tischen der Cafébetreiber auftun.Oder man weicht eben aus auf die Straßenmitte, wo genug Platz zum Laufen ist.

Einmal ausweichen, bitte

Wenn man allerdings auf den Rollator oder Rollstuhl angewiesen ist, dann kann es wahrlich eng werden. Manchmal reicht der Platz noch gerade so, andernorts wie insbesondere in der Niederen Straße häufig zu beobachten, muss der geneigte Fußkranke dann tatsächlich in die Straßenmitte ausweichen. Und das wird dann eine arg holperige Angelegenheit. Denn angenehm zu laufen ist das grobe Pflaster hier nämlich nicht. Was dem gesunden Fußgänger allerdings kaum auffällt.

Holperpiste Innenstadt

Wer allerdings mal versuchsweise mit dem Rollator oder auch als Eltern mit einem kleinrädrigen Buggy unterwegs ist, wird feststellen, dass das grobe Pflaster der Straßenmitte mit den glatten Platten an den Straßenseiten nicht mithalten kann. Und eigentlich waren diese glatten Seitenstreifen einst tatsächlich dazu bestimmt, das Laufen zu erleichtern.

Mit dem Rollator auf die Piste

Wer hat schon damals gedacht, dass Villingen dereinst zur Caféstadt mutieren würde. Vielleicht, so sinniert man, würde es helfen, wenn man die Cafébetreiber einmal selbst mit einem Rollator auf die Piste schicken würde. Damit sie die Erfahrung am eigenen Leib machen können, wie es ist, wenn die kleinen Räder sich kreuz und quer drehen oder ganz hängen bleiben und die Hände vom Schüttelkrampf befallen werden. Und sie dann freudig einen halben Meter mehr Raum auf den glatten Platten für die Rollatoren hergeben?