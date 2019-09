„Hier nicht vorbeifahren – die Fotos gibt es kostenlos“. Am Kilometer Null des vom Atlantik zum Schwarzen Meer führenden Radwegs EuroVelo 6 in Saint-Brevin an der französischen Atlantikküste freuen sich die Fernradler Helmut und Verena Wider aus Villingen über die freundliche Begrüßung durch Eric. Rund 1500 Kilometer hatten sie da auf dem Tacho: Von Villingen mit dem Fahrrad einmal quer durch Frankreich an den Atlantik

Ruheständler Eric erzählt ihnen, er habe ein wenig Zeit übrig und empfange Radler. Nur am Nachmittag sei er da. Im Juli habe er 1500 Fotos für Fernradler gemacht, im August 2500, berichtet er stolz. Ruckzuck druckt er ein Bildchen aus. Der Bürgermeister unterstütze seine Aktion. In Saint-Brevin kreuzen sich gleich mehrere Fernradwege, der längste mit mehr als 8000 Kilometern führt vom Nordkap nach Portugal.

Der von Helmut und Verena Wider befahrene Radweg „EuroVelo 6“ wird ab dem südlichsten Punkt in Digoin „La Loire a Velo“ genannt. Die Zahl sechs im Radschild, grün unterlegt, ist immer mal wieder zu sehen. Der Europäische Radfahrer Verband, der bis in wenigen Jahren 70 000 Radkilometer auf 16 Strecken ausweisen will, achtet auf eindeutige Beschilderung. Zumeist geht es schön flach und immer geradeaus: Der Fernradweg wird im französischen Teil an vielen Kanälen, dem Doubs, der Saone und der Loire entlang geführt. „Absolut empfehlenswert“, sagen Helmut und Verene Wider, insbesondere, wenn man, wie die beiden Villinger, mit Zeltausrüstung unterwegs ist.